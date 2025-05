Torcida do Flamengo se declara para Rossi após defesa contra o Palmeiras

O primeiro tempo de Palmeiras x Flamengo, deste domingo (25), no Allianz Parque, pela 10ª rodada do Brasileirão, terminou em um empate sem gols. O principal responsável pelo resultado foi o goleiro Rossi, que defendeu uma penalidade. Após o feito, torcedores do rubro-negro se declararam para o arqueiro nas redes sociais.

A penalidade aconteceu após o lateral Guillermo Varela, do Flamengo, bloquear com a mão um cruzamento de Facundo Torres, do Palmeiras. Sem pensar duas vezes, o árbitro Ramon Abatti Abel apontou para a marca da cal.

Contudo, o lance foi polêmico. Existiu a dúvida se a infração do lateral rubro-negro foi dentro ou fora da área. Após rever a jogada no VAR, por cerca cinco minutos, a arbitragem seguiu com a marcação em campo. Piquerez foi o responsável por cobrar a penalidade, que foi defendida por Rossi. Veja a repercussão abaixo:

Flamengo x Palmeiras

Com o empate momentâneo, as equipes vão se mantendo na primeira e segunda colocação do Campeonato Brasileiro. O Alviverde, até o momento, tem quatro pontos na frente do Rubro-negro. Uma vitória da equipe de Filipe Luís pode diminuir a diferença para apenas um ponto.