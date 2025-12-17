Rossi lamenta derrota nos pênaltis, mas diz: 'Deixamos a vida pelo Flamengo'

O Flamengo tentou, mas não conseguiu vencer o PSG e ficou com o vice-campeonato do Mundial nesta quarta-feira (17). Após a partida em Doha, no Catar, o goleiro Rossi analisou a partida. O jogador argentino comentou a sua falha no gol anulado do time francês e a tentativa de defesa no tento de Kvaratskhelia. Por outro lado, enalteceu o feito do time brasileiro.

continua após a publicidade

- O goleiro está muito exposto nessas situações, mas são coisas que já ficaram atrás. O jogo já acabou, a gente conseguiu levar ao empate depois. Fizemos um grande jogo até o final, chegamos aos pênaltis. Tem que ter um campeão, um vice. No lance do gol fico um pouco irritado, já que a gente tinha bastante controle do jogo deles. Em uma bola que, talvez, ninguém esperava, acabaram encontrando o gol. É um lance que tento cortar, só que também não tentei cortar para frente. Acontece, mas não posso esquecer da minha coragem nessa situação. Muitos goleiros nem acreditam nessa bola. Não posso falar muito porque a gente fez um grande ano, um grande jogo. Só posso parabenizar todo mundo pelo esforço que a gente fez durante todo o ano e hoje - iniciou Rossi, goleiro do Flamengo.

Rossi durante a partida entre Flamengo e PSG (Foto: Karim Jaafar/AFP)

- Não sei se fica um gosto amargo. Enfrentamos o campeão da Champions. Hoje a gente sai como o segundo ou um dos melhores times do mundo. A gente deixou o Flamengo no mais alto posto. Não é pouca coisa. A gente conseguiu fazer dano neles, fazer eles sofrerem. A gente fez uma grande partida, um grande campeonato, um grande ano. E não podemos esquecer disso. Agora acabou o ano para a gente. Eles ainda estão na metade da temporada também. Mas é isso, continuar trabalhando para o ano que vem tentar estar aqui de novo. A gente tem total capacidade de conseguir isso, então vamos atrás. Mas agora a gente só pode descansar, curtir as férias com a família, que apoiou muito durante esse ano. Muitas tensões, muitas emoções durante o ano inteiro - completou.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Desempenho do Flamengo nos pênaltis

O Flamengo desperdiçou quatro cobranças de pênaltis. Rossi fez questão de enaltecer o desempenho do goleiro Safonov, que foi brilhante. Mas, por outro lado, o argentino citou as "pernas cansadas" dos jogadores.

- Final da Copa do Mundo, não posso falar mais do que isso, mas eu tenho que parabenizar o goleiro dele também, fez um grande trabalho. Defendeu quatro pênaltis, então não podemos falar muito. Tem emoções, tem torcida, tem todo mundo, muita pressão também. Perna cansada também pra caral**, porque a gente correu e fez um grande jogo, por isso falei como antes, não só posso parabenizar o time e tudo, quem jogou, quem entrou, quem saiu, que hoje deixamos a vida pelo Flamengo, e a gente sai com a frente alto como foi antes, porque fizemos um grande ano e a gente não pode sair criticado disso, porque seria uma injustiça muito grande - analisou.

continua após a publicidade

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.