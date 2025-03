Flamengo estreia no Brasileirão no Maracanã; veja o retrospecto

O Flamengo estreia no Campeonato Brasileiro no sábado (29), às 21h (de Brasília), no Maracanã, quando recebe o Internacional. Essa, aliás, será a 29ª vez que o Rubro-Negro jogará a primeira rodada da competição no estádio carioca. O retrospecto é favorável aos flamenguistas.

Em 28 partidas no Maracanã em estreias no Brasileiro, o Flamengo tem 13 vitórias, 9 empates e seis derrotas.

Últimas estreias no Brasileirão

Nas últimas cinco edições do Campeonato Brasileiro, o Flamengo estreou com três vitórias, um empate e uma derrota. Em 2024, por exemplo, venceu o Atlético-GO fora de casa por 2 a 1, com gols de De La Cruz (de falta) e Pedro.

Flamengo na estreia no Brasileirão em 2024 (Foto: Isabela Azine/AGIF)

Rubro-Negro tratará a competição com prioridade

A última conquista do Brasileirão do Flamengo foi em 2020, com o técnico Rogério Ceni. Depois de quatro anos sem títulos da competição, a equipe de Filipe Luís promete entrar na competição em busca do eneacampeonato. Esse, aliás, tem sido um mantra do diretor de futebol José Boto.

- O Flamengo, por tradição, por história, pelo elenco que temos, pela ambição que temos, vai entrar em tudo para ganhar. Se tiver que fazer uma escolha em determinado momento, essa escolha passa pelo Campeonato Brasileiro. Porque é uma competição mais importante, é uma competição que abre outras portas - disse o dirigente português.

Veja os anos em que o Flamengo conquistou o título do Brasileirão

1980

1982

1983

1987

1992

2009

2019

2020

