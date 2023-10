A chegada de Tite ao Flamengo mudou completamente o clima do ambiente, e uma leveza já é percebida no Ninho do Urubu. As falas dos jogadores, inclusive, corroboram com a afirmação, e todos se sentem com a confiança renovada. Em entrevista ao Lance!, Léo Pereira falou em manter a esperança na briga pelo Brasileirão.