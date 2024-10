Léo Ortiz reconhece derrota e projeta: ‘Agora é juntar os cacos’

Léo Ortiz comentou sobre o jogo contra o Fluminense na saída do gramado (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/10/2024 - 23:46 • Rio de Janeiro (RJ)

Na noite desta quinta-feira (17), o Flamengo perdeu para o Fluminense por 2 a 0, no Maracanã, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na saída do gramado, o zagueiro Léo Ortiz lamentou a derrota e comentou sobre o impacto dela para o confronto contra o Corinthians pela Copa do Brasil.

- É difícil, tem que jogar jogo a jogo, mas agora temos que focar na Copa do Brasil, que a gente tem uma decisão no domingo. Depois temos que jogar jogo a jogo, e ver o que vai acontecer no campeonato no final - comentou Léo Ortiz.

- Lógico que não é bom, a gente ressaltou a importância de vencer hoje para dar mais confiança para domingo, mas agora é juntar os cacos, ver o que a gente errou, o que a gente acertou e focar na grande decisão de domingo, que esperamos sair classificados - finalizou.

No domingo (20), o Flamengo vira a chave para enfrentar o Corinthians, na Neo Química Arena, no jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. O Rubro-Negro precisa apenas do empate fora de casa para avançar à final.

Flamengo perdeu para o Fluminense por 2 a 0, pelo Brasileirão (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

Flamengo 0 x 2 Fluminense - Brasileirão

30ª rodada

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 17 de outubro de 2024, às 20h (de Brasília).

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

🥅 Gols: Lima, 4'/2ºT (0-1); Arias, 14'/2ºT (0-2)

🟨 Cartões amarelos: Bruno Henrique (FLA); Samuel Xavier, Martinelli e Ganso (FLU).

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Alex Sandro); Léo Ortiz, Allan e Alcaraz (Plata); Matheus Gonçalves (Arrascaeta), Gabigol (Lorran) e Bruno Henrique (Michael).

FLUMINENSE (Técnico: Mano Menezes)

Fábio, Samuel Xavier, Manoel, Thiago Santos e Diogo Barbosa; Bernal (Victor Hugo), Martinelli, Lima e Ganso (Isaac); Marquinhos (Arias) e Kauã Elias (Cano).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Raphael Claus (FIFA-SP)

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (FIFA-SP) e Marcelo Carvalho Van Gasse (RS)

🖥️ VAR: Rafael Traci (SC)

