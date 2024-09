Léo Ortiz é surpresa de Dorival Júnior, e Flamengo tem quatro jogadores na pré-lista

Ortiz é um dos principais jogadores do clube (Foto: Mauro Pimentel/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/09/2024 - 13:52 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 21/09/2024 - 15:01

Léo Ortiz é novidade na Seleção Brasileira de Dorival Júnior para a Data Fifa de outubro. Com o zagueiro, o Flamengo tem quatro jogadores na pré-lista: Fabrício Bruno, Ayrton Lucas e Gerson.

Léo Ortiz tem 28 anos e chegou no Flamengo em 2024, após quatro temporadas atuando pelo Bragantino. No período pelo clube paulista, o zagueiro foi convocado para a disputa da Copa América, em que o Brasil terminou como vice-campeão. O técnico da Seleção era Tite, atual técnico do Rubro-Negro.

Nesta temporada, Léo Ortiz é peça chave no Flamengo, principalmente após as lesões de jogadores titulares no segundo semestre. Como zagueiro ou improvisado como volante, o jogador caiu nas graças da torcida.

De acordo com o regulamento da Fifa, é necessário definir 23 jogadores em até dez dias antes da apresentação oficial, Porém, os clubes com pré-convocados devem ser informados com 15 dias de antecedência. Logo, a CBF já comunicou aos clubes na sexta-feira.

No dia 27 de setembro, Dorival Júnior divulga a convocação, na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Os jogadores se apresentam dia 7 de outubro, em São Paulo, e treinam no CT Joaquim Grava, do Corinthians, até o dia 9, quando seguem para Santiago.

O Brasil tem dois jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo nesta Data Fifa: Chile, fora de casa (10), e Peru, no estádio Mané Garrincha (15). A Seleção ocupa a quinta colocação nas eliminatórias, com dez pontos.

Zagueiro já tem passagem pela Seleção Brasileira (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)