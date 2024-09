Goleiro do Peñarol provoca torcida do Flamengo após vitória: ‘Maracanã estava mudo’

Goleiro do Peñarol, Aguerre foio algoz do Flamengo em jogo da Libertadores (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/09/2024 - 10:34 • Rio de Janeiro

Goleiro do Peñarol e algoz do Flamengo, Washington Aguerre não escondeu a felicidade de comandar a vitória fora de casa, exaltou a festa dos torcedores da equipe de Montevidéu e aproveitou para provocar o time carioca. No primeiro jogo das quartas de final da Copa Libertadores, o Rubro-Negro foi derrotado pelos Carboneros por 1 a 0, nesta quinta-feira (19), no Maracanã.

- Ganhar no Maracanã, neste estádio com toda sua história e tradição, é muito importante, mas sabemos que não estamos classificados. Estamos muito felizes, com a torcida cantando, foi muito lindo. Com o estádio que estava mudo, com todo respeito, escutar a torcida do Peñarol era muito emocionante - afirmou Aguirre, em entrevista coletiva pós-jogo.

No campo, Diego Aguirre conseguiu êxito na estratégia diante de Tite, fez o gol cedo, enquanto o time carioca encontrou dificuldade para criar. Com apenas duas boas chances na etapa inicial, com Bruno Henrique e Arrascaeta, o Rubro-Negro foi para o intervalo sob vaias.

Além das quatro linhas, os Carboneros também deram uma aula de arquibancada, ainda que em minoria. Os torcedores chegaram em cerca de 30 ônibus, escoltados pela Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, e conseguiram entrar no Maracanã antes de a bola rolar para recepcionar seus atletas.

Agora, o Flamengo volta a enfrentar o Peñarol na próxima quinta-feira (26), às 19h (de Brasília), em confronto decisivo e valendo vaga na semifinal da Libertadores. Em caso de vitória rubro-negra por um gol de diferença, a decisão da vaga será na disputa de pênaltis.