Torcedores do Flamengo se derretem por titular em vitória sobre LDU

O Flamengo venceu a LDU por 2 a 0, nesta quinta-feira (15), no Maracanã, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Um dos destaques da vitória rubro-negra foi o lateral Alex Sandro. Nas redes sociais, torcedores do clube se declararam pelo futebol apresentado pelo jogador.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O lateral foi primordial para a vitória da equipe de Filipe Luís. Além de contribuir na marcação sólida do setor defensivo, o camisa 26 fez a jogada do segundo gol do Flamengo no confronto. O lance aconteceu aos 8 minutos do segundo tempo.

Na ocasião, Alex Sandro atacou o espaço na lateral esquerda e ao chegar a linha de fundo rolou bola para trás, onde se encontrava Luiz Araújo. O atacante estava livre para finalizar e marcar no Maracanã. O lance gerou elogios ao latera, veja abaixo:

continua após a publicidade

Flamengo na Libertadores

Com a vitória sobre a LDU, o Rubro-negro voltou a ter uma situação favorável em busca da classificação no Grupo C do torneio continental. Na última rodada, quando recebe o Deportivo Táchira no Maracanã, o Flamengo, com oito pontos (empatado com a LDU, mas com vantagem no saldo de gols), precisará de uma vitória simples para carimbar a classificação. O Central Córdoba lidera o grupo com 11 pontos.

Vale ressaltar, que a equipe de Filipe Luís ainda tem chances de terminar a fase de grupos da Libertadores na primeira colocação. Para isto acontecer, é preciso que a LDU vença o confronto contra o Central Córdoba na última rodada. Neste cenário, o saldo de gol será primordial para a definição das colocações na chave.

continua após a publicidade