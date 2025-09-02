Último dia da janela de transferências: entenda como será a postura do Flamengo
Rubro-Negro contratou quatro jogadores nesta janela
A janela de transferências do futebol brasileiro se encerra nesta terça-feira (2). Alguns clubes devem aproveitar as próximas horas para buscar novos reforços, do Brasil ou do exterior, no mercado. Esse, no entanto, não deve ser o cenário para o Flamengo. O Lance! explica para você.
Essa janela do meio do ano foi a mais agressiva do Flamengo em sua história. O Rubro-Negro contratou Saúl, Emerson Royal, Samuel Lino e Carrascal neste período, com dois desses (Samuel Lino e Saúl) frequentando, constantemente, o time titular de Filipe Luís. Para contar com esse nomes, o clube carioca desembolsou R$ 277 milhões.
Além do quarteto, o Flamengo também contratou Jorginho. O meia, no entanto, foi inscrito na janela de transferências especial para o Mundial de Clubes, em que o time brasileiro foi eliminado nas oitavas de final para o Bayern de Munique, da Alemanha.
O Flamengo não deve buscar novas contratações
Com um elenco super qualificado, a diretoria rubro-negra entende que o técnico Filipe Luís conta com grandes nomes à disposição. Após a partida contra o Grêmio no último domingo, José Boto, diretor de futebol, garantiu que não deve realizar novas movimentações. Nomes como Lucas Paquetá e Marcos Leonardo foram descartados por ele. No entanto, deixou claro que possíveis oportunidades de mercado podem acontecer.
- A janela está aberta ainda, vai até o dia 2/09. Não temos nenhuma previsão de trazer mais ninguém, mas nunca se sabe porque o mercado é volátil, pode aparecer alguma oportunidade, um bom negócio. Mas, em princípio, está fechada. Em Portugal nós dizemos que água a mais mata a planta, e acho que temos água suficiente (risos) - disse o dirigente português.
Veja os valores de cada contratação do Flamengo na janela
- Saúl - sem custos
- Emerson Royal - 9 milhões de euros (R$ 58,7 milhões)
- Samuel Lino - 22 milhões de euros (R$ 141,5 milhões)
- Carrascal - 12 milhões de euros (R$ 76,8 milhões)
Alguém pode sair?
O Flamengo acertou, nos últimos dias, as saídas de jogadores que estavam sem espaço, como Lorran e Matheus Gonçalves. No entanto, outros nomes seguem sem receber muitas oportunidades, como Michael e Juninho. Ou seja, caso o Flamengo receba boas ofertas neste último dia de janela, os atletas podem ser negociados.
