imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Arrascaeta, do Flamengo, anuncia o sexo de seu filho

Casal de uruguaios anunciou a gravidez em junho deste ano

imagem cameraArrascaeta anuncia o sexo do filho (Foto: Reprodução/Instagram)
Breno-Carvalho-Cardao-Prata-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Breno Prata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 01/09/2025
20:48
  • Matéria
  • Mais Notícias

O camisa 10 do Flamengo, Giorgian De Arrascaeta, anunciou nesta segunda-feira (01) o sexo de seu primeiro filho com a uruguaia Camila Bastiani. Casados desde 2023, o casal revelou através das redes sociais que estão esperando um menino.

O casal, que se conheceu através das redes sociais, anunciou a gravidez em junho deste ano. Na época, o uruguaio também usou as redes sociais para celebrar a novidade. Arrascaeta agradeceu pela benção e disse que espera o pequeno com muito amor

- Obrigado Deus por essa benção. Estamos te esperando com muito amor, mamãe, papai e seus irmãozinhos (os cachorros) Alfi e León - escreveu o craque do time da Gávea e da seleção uruguaia.

Juntos desde 2013, Arrascaeta e Camila chegaram a ter uma breve separação, mas retornaram e casaram em 2023. Este será o segundo filho do astro do Flamengo.

O anúncio do sexo da crança foi feito um dia após o empate do Flamengo com o Grêmio, em 1 a 1, pela 22 ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com mais um gol de Arrascaeta, o rubro-negro segue na liderança da competição, com 47 pontos somados.

O que vem por aí para Flamengo e Grêmio?

Essa foi a última partida de Flamengo e Grêmio antes da Data Fifa de setembro. As equipes só voltam a campo daqui a duas semanas, no próximo dia 14 de setembro, os comandados de Filipe Luís visitam o Juventude, às 16h (de Brasília). Já o Imortal recebe o Mirassol, também às 16h, de sábado (13).

Arrascaeta comemora gol pelo Flamengo (Foto: Divulgação/Flamengo)

circulo com pontos dentroTudo sobre

