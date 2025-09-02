Com preços elevados, Flamengo inicia venda de ingressos para jogo contra o Estudiantes

O Flamengo inicia, na manhã desta terça-feira (2), a venda de ingressos para a partida contra o Estudiantes, da Argentina, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. As equipes se enfrentam no dia 18 de setembro, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Os valores das entradas são superiores aos dos últimos jogos.

O setor com o ingresso mais barato é o Sul, vendido por R$ 200 (inteira). Já no Setor Norte, destinado para as principais torcidas organizadas do clube carioca, o bilhete custa R$ 250.

Nas redes sociais, torcedores do Flamengo ficaram na bronca com o valor dos ingressos, principalmente por se tratar, neste momento, do jogo mais importante da temporada. Posteriormente, no dia 25 de setembro, Flamengo e Estudiantes voltam a se enfrentar, desta vez na Argentina.

Quando e como comprar os ingressos para Flamengo x Estudiantes

Os sócios-torcedores do Flamengo serão os primeiros a ter acesso aos ingressos. O primeiro plano do programa que terá acesso será o Nação Maraca 1 (1 estrela), às 10h (vai escalonando posteriormente). O local de venda de ingressos é o site ingressos.flamengo.com.br.

Veja os valores dos ingressos

Norte

- Nação Maraca 1: R$62,50

- Nação Maraca 2: R$87,50

- Nação Maraca 3: R$100,00

- Público Geral: R$250,00 (meia R$125,00)

Sul

- Nação Maraca 1: R$50,00

- Nação Maraca 2: R$70,00

- Nação Maraca 3: R$80,00

- Público Geral: R$200,00 (meia R$100,00)

Leste Superior

- Nação Maraca 1: R$62,50

- Nação Maraca 2: R$87,50

- Nação Maraca 3: R$100,00

- Público Geral: R$250,00 (meia R$125,00)

Leste Inferior

- Nação Maraca 1: R$75,00

- Nação Maraca 2: R$105,00

- Nação Maraca 3: R$120,00

- Público Geral: R$300,00 (meia R$150,00)

Espaço Fla+ - Leste Inferior: R$200,00

Oeste inferior

- Nação Maraca 1: R$75,00

- Nação Maraca 2: R$105,00

- Nação Maraca 3: R$120,00

- Público Geral: R$300,00 (meia R$150,00)

Maracanã Mais

- Nação Maraca 1: R$281,25

- Nação Maraca 2: R$363,75

- Nação Maraca 3: R$405,00

- Público Geral: R$900,00 (meia R$487,50)

Sul B (Visitante)

- Público Geral: R$200,00

Torcida do Flamengo no Maracanã (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

