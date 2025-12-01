Comentarista compara lance de Veiga com Pulgar na final da Libertadores: 'Sem explicação'

Os jogadores Raphael Veiga e Erik Pulgar foram protagonistas de dois lances polêmicos na final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo, do último sábado (29), em Lima, no Peru. Ambos poderiam ter sido expulsos por entradas temerárias na decisão, que terminou com o tetracampeonato do clube carioca.

Durante o programa "Posse de Bola", desta segunda-feira (1), o jornalista Danilo Lavieri apontou a diferença entre as duas polêmicas. Para ele, Veiga poderia ter sido expulso. Já Pulgar, deveria ter levado cartão vermelho. Ele classificou o lance do chileno como uma agressão.

— O lance do Veiga, sim, era passível de expulsão. Mas é um lance de jogo. Com a bola rolando. Não acho, que tenha a intensidade para quebrar a perna. O do Pulgar não. A perna do Fuchs vai até para o lado e a bola estava parada — iniciou o comentarista, antes de completar.

— Foi uma resposta ao fato do Fuchs ter chutado o Arrascaeta no chão? Sim. Mas foi desproporcional. O que o Fuchs fez era passível de amarelo. O do Pulgar foi agressão. A bola estava parada. Não estou falando que o título está manchado, mas o chileno tinha que ter sido expulsão. Não existe nenhuma explicação para a permanência dele — concluiu.

Relembre os lances

As duas polêmicas aconteceram durante o primeiro tempo da final da Libertadores. Aos 11 minutos, em uma disputa de bola, Raphael Veiga subiu o pé e acertou com a sola da chuteira a canela de Carrascal.

Posteriormente, no minuto 36, Pulgar chutou a canela de Bruno Fuchs. O lance do chileno aconteceu com a bola parada, em uma retaliação a uma ação do zagueiro do Palmeiras contra o meia Arrascaeta. Em ambos os lances, a arbitragem de Dário Herrera, da argentina, optou por não aplicar um cartão vermelho.

Flamengo campeão

Em campo, a decisão da Libertadores de 2025 foi marcada pela disputa física. Com poucas chances de gols para ambos os lados, a equipe de Filipe Luís se tornou campeã pela vitória de 1 a 0, com gol de Danilo. O zagueiro balançou as redes aos 67 minutos, ao subir mais alto que a defesa alviverde em uma cobrança de escanteio.

Com a conquista, o Flamengo se tornou o primeiro time brasileiro a conquistar quatro taças da Libertadores. As conquistas passadas aconteceram em 1981, 2019 e 2022. Palmeiras, Grêmio, São Paulo e Santos seguem com três títulos do principal torneio da América do Sul.