O Flamengo acertou mais uma saída de atletas desenvolvidos no Ninho do Urubu e, com isso, embolsou uma boa quantia. O montante, que já ultrapassava o valor de R$ 1 bilhão de arrecadação com a venda de jogadores da base desde a saída de Vini Jr, engordou ainda mais os cofres do Rubro-Negro. A última transação foi a do goleiro Kauã, que acertou com o Eintracht Frankfurt, da Alemanha.