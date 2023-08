As características de Petterson e a ascensão nas atuações pela base do Flamengo chamaram a atenção de clubes do exterior, e o Barcelona manifestou o interesse na contratação do jovem. A princípio, o Barça e o Fla negociavam uma transferência do jogador por empréstimo com opção de compra, mas as tratativas não avançaram, e o jogador segue à disposição do Rubro-Negro.