"O Clube de Regatas do Flamengo informa que concluiu a venda do goleiro Kauã Santos junto ao Eintracht Frankfurt. Além do valor da transferência, o Rubro-Negro ficará com 30% dos lucros em uma futura negociação. Desejamos sorte ao Garoto do Ninho no próximo desafio! #CRF", publicou o Fla.