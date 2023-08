- O Flamengo recebeu com extrema decepção a manifestação do ex-atleta Marcelinho, formado no clube, com uma acusação sem qualquer prova de que seríamos beneficiados ilegalmente na final da Copa do Brasil. É muito grave insinuar manipulação de resultado. A torcida do Flamengo está muito ofendida, o que se verifica facilmente pelas milhares de manifestações de repúdio. Igualmente repudiamos a manifestação desse ex-atleta e tomaremos as medidas judiciais cabíveis, para reparar o dano causado -, disse.