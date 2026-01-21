Torcedores reagem à escalação do Flamengo contra o Vasco: 'Ainda bem'
Clássico carioca acontece nesta quarta-feira (21)
O Flamengo encara o Vasco nesta quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 3ª rodada do Campeonato Carioca. Para a ocasião, o Rubro-Negro irá retornar com força máxima para o clássico. O clube disputava o torneio com o sub-20.
Determinado cenário repercutiu nas redes sociais. Torcedores do Flamengo e de rivais reagiram a decisão do clube. Em tom de provocação, parte da torcida Cruzmaltino e de outros adversários do Rubro-Negro insinuaram a presença de um medo para o confronto.
Por outro lado, a torcida do Flamengo comemorou o retorno dos titulares para a partida. Vale destacar, que a atual situação do Rubro-Negro no Cariocão é crítica. Sem vencer em três jogos, o clube amarga a última colocação do Grupo B, correndo assim, risco de rebaixamento no torneio. Veja a repercussão abaixo:
O Flamengo entra em campo com a seguinte escalação: Rossi; Emerson Royal, Léo Pereira, Vitão e Daniel Sales; Pulgar, Evertton Araújo e Carrascal; Cebolinha, Plata e Bruno Henrique.
Carioca do Flamengo
Até antes do clássico, o Rubro-Negro disputou o Estadual com a equipe sub-20 liderada pelo técnico Bruno Pivetti. Ao todo, foram três jogos disputados, contra Portuguesa, Bangu e Volta Redonda. Nos compromissos, o time somou apenas um ponto.
Determinado desempenho faz o Flamengo estar na sexta, e última, colocação do Grupo B do torneio. Caso o cenário se persista, a equipe irá jogar um quadrangular de disputa contra o rebaixamento. Isso seriam mais seis jogos, que podem ser comprometedores para o restante da temporada.
