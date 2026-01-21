menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFlamengo

Filipe Luís define a escalação do Flamengo para enfrentar o Vasco

Equipes se enfrentam às 21h30 (de Brasília) pelo Campeonato Carioca

6d94f20e-a857-4d17-b0ff-f8edf95e23a1_Foto_Lucas-Bayer-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Bayer
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 21/01/2026
20:32
Filipe Luís durante treino do Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)
imagem cameraFilipe Luís durante treino do Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O técnico Filipe Luís definiu a escalação do Flamengo para o clássico com o Vasco, em partida que marca a estreia do time principal do Rubro-Negro na temporada. Para o confronto no Maracanã, às 21h30 (de Brasília), o treinador escalou a equipe com força máxima.

continua após a publicidade

O Flamengo entra em campo com a seguinte escalação: Rossi; Emerson Royal, Léo Pereira, Vitão e Daniel Sales; Pulgar, Evertton Araújo e Carrascal; Cebolinha, Plata e Bruno Henrique.

Nos três primeiros jogos, o Rubro-Negro entrou em campo com jogadores da base e teve um desempenho abaixo do esperado: empatou uma partida (Portuguesa) e perdeu duas (Bangu e Volta Redonda). Com apenas um ponto somado, o Rubro-Negro ocupa a última posição do Grupo B e precisa reagir para avançar à próxima fase — lembrando que as quatro melhores equipes de cada grupo garantem vaga na sequência da competição.

continua após a publicidade
Bruno Henrique na chegada do Flamengo (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)
Bruno Henrique na chegada do Flamengo (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

+ Aposte em partidas do Campeonato Carioca!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Confira as informações do jogo entre Flamengo x Vasco

✅ FICHA TÉCNICA
FLAMENGO X VASCO
CAMPEONATO CARIOCA - 3ª RODADA

📆 Data e horário: quarta-feira, 21 de janeiro de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã (RJ);
📺 Onde assistir: Sportv (TV fechada), Premiere (pay-per-view), GeTV (Youtube) e TV Globo (TV aberta);
🟨 Árbitro: Bruno Arleu de Araújo
🚩 Assistentes: Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha e Hugo Filemon Soares Pinto
🖥️ VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda

continua após a publicidade

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias