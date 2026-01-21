Filipe Luís define a escalação do Flamengo para enfrentar o Vasco

O técnico Filipe Luís definiu a escalação do Flamengo para o clássico com o Vasco, em partida que marca a estreia do time principal do Rubro-Negro na temporada. Para o confronto no Maracanã, às 21h30 (de Brasília), o treinador escalou a equipe com força máxima.

O Flamengo entra em campo com a seguinte escalação: Rossi; Emerson Royal, Léo Pereira, Vitão e Daniel Sales; Pulgar, Evertton Araújo e Carrascal; Cebolinha, Plata e Bruno Henrique.

Nos três primeiros jogos, o Rubro-Negro entrou em campo com jogadores da base e teve um desempenho abaixo do esperado: empatou uma partida (Portuguesa) e perdeu duas (Bangu e Volta Redonda). Com apenas um ponto somado, o Rubro-Negro ocupa a última posição do Grupo B e precisa reagir para avançar à próxima fase — lembrando que as quatro melhores equipes de cada grupo garantem vaga na sequência da competição.

Bruno Henrique na chegada do Flamengo (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Confira as informações do jogo entre Flamengo x Vasco

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X VASCO

CAMPEONATO CARIOCA - 3ª RODADA

📆 Data e horário: quarta-feira, 21 de janeiro de 2026, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Maracanã (RJ);

📺 Onde assistir: Sportv (TV fechada), Premiere (pay-per-view), GeTV (Youtube) e TV Globo (TV aberta);

🟨 Árbitro: Bruno Arleu de Araújo

🚩 Assistentes: Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha e Hugo Filemon Soares Pinto

🖥️ VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda

