O novo diretor técnico do Flamengo, José Boto, disse nesta segunda-feira (30) que teve “total carta branca” para escolher o treinador do time para a próxima temporada, e que decidiu pela manutenção de Filipe Luís por convicção: “Se ele falhar, a culpa será minha.”

Filipe Luís assumiu o comando da equipe principal do Flamengo no início de outubro, assinando contrato até o fim de 2025. Apesar disso, Boto afirmou que, ao ser contratado pela nova diretoria rubro-negra - Luiz Eduardo Baptista assumiu o clube em 18 de dezembro -, recebeu total liberdade para trocar a comissão técnica, caso assim desejasse.

— A escolha do Filipe Luís, como o presidente (Bap) disse, foi da minha responsabilidade. Eu poderia ter escolhido outro treinador — assegurou José Boto, que concedeu sua primeira entrevista coletiva no CT do Flamengo, o Ninho do Urubu.

— O Filipe foi uma escolha minha, e se ele falhar, a culpa é minha. Isto é profissionalização. Alguém tem que ser responsável quando o treinador falha, não é só o treinador. Porque isso é fácil, muda-se o treinador 11 vezes e ninguém tem culpa disso. Digam-me uma empresa que muda 11 vezes de chefe de produção. O que é que acontece, não é? Portanto, se o Filipe falhar, o principal culpado sou eu.

José Boto: ‘Preciso conhecer as pessoas no Flamengo’

O novo diretor técnico do Flamengo revelou que irá trazer “pelo menos duas pessoas” de sua confiança para trabalhar na estrutura do futebol. Ao mesmo tempo, contudo, evitou comentar sobre cortes ou mudanças na estrutura atual.

— Eu tenho que ser responsável. Não posso chegar aqui e não conhecer as pessoas, não conhecer o ambiente, e começar a querer fazer as coisas da mesma maneira — sustentou Boto.

— A primeira coisa que vou fazer é conhecer todas as pessoas da estrutura do futebol, perceber quem se adapta à forma como nós queremos trabalhar. Ao mesmo tempo, como é óbvio que é o mais importante, cuidarmos da equipe profissional.