Titular na vitória do Flamengo sobre o Palmeiras, neste domingo (19), pela 29° rodada do Brasileirão 2025, Emerson Royal valorizou a preparação rubro-negra para a partida. Depois dos 3 a 2 para o Rubro-Negro, que empatou em pontos com o adversário na ponta da tabela, o defensor elogiou a reação da equipe na partida.

— De dentro do campo eu senti que eles vieram para pressionar a gente. Durante a semana a gente sabia que eles viriam com essa proposta. É uma equipe totalmente qualificada, com jogadores que podem fazer a diferença. Mas a gente sabia que eles não iriam conseguir imprimir essa pressão todo jogo. Foi o que aconteceu no segundo tempo, acho que a gente cresceu ainda mais. Um jogo mais pegado, vieram pra tentar delimitar nossas jogadas, mas sabíamos que esse era um jogo pegado e conseguimos sair com a vitória — disse Emerson Royal ao canal "SporTV".

O lateral foi um dos muitos reforços do Flamengo nesta janela de transferências, do verão europeu. O atleta estava atuando no futebol italiano, mas decidiu voltar ao Brasil com a proposta do time carioca. Royal ganhou espaço com Filipe Luís e aproveita sequência no time titular.

Emerson Royal disputa a bola durante Flamengo x Palmeiras (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Como foi Flamengo 3x2 Palmeiras?

Com um primeiro tempo avassalador, o Flamengo venceu o Palmeiras por 3 a 2 na tarde deste domingo (19), no Maracanã, e igualou o rival em pontos na liderança do Campeonato Brasileiro. Arrascaeta, Jorginho, em cobrança de pênalti, e Pedro marcaram para o Rubro-Negro, enquanto Vitor Roque e Gustavo Gómez, já nos acréscimos, anotaram para o Verdão.

Apesar de chegar aos mesmos 61 pontos do Palmeiras na tabela de classificação, o Flamengo permanece na segunda colocação devido aos critérios de desempate. A equipe liderada por Filipe Luís soma 18 vitórias, contra 19 do rival.