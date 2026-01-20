menu hamburguer
Flamengo

Flamengo envia proposta por Lucas Paquetá e aguarda West Ham

Rubro-Negro oficializa oferta ao clube inglês para repatriar o meio-campista

Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 20/01/2026
21:47
Lucas Paquetá, do West Ham, lidará com audiência sobre polêmica com apostas
imagem cameraLucas Paquetá em ação pelo West Ham (Foto: Reprodução/West Ham)
O Flamengo enviou nesta terça-feira (20) proposta oficial ao West Ham, da Inglaterra, pela contratação de Lucas Paquetá. Já acertado com o jogador por um contrato de quatro anos, o Rubro-Negro aguarda resposta dos ingleses a partir da manhã de quarta-feira (21), conforme apurou o Lance!.

Em reuniões conduzidas pelo diretor de futebol José Boto nas últimas semanas, o Mais Querido já havia sinalizado aos Hammers a intenção de contar com o meio-campista brasileiro. Agora, com o aval do presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o clube oficializou a oferta ao time londrino.

Os valores giram em torno de 40 milhões de euros (R$ 240 milhões), abaixo dos 45 milhões de euros (R$ 283,5 milhões) indicados pelo West Ham durante as conversas. A informação da oficialização da proposta foi publicada primeiramente pelo jornalista Pablo Rua.

Entre clube e jogador, já há um acordo contratual por um vínculo de quatro anos. Paquetá, por sua vez, pressiona os ingleses para ser liberado, fator que contribuiu para o avanço das conversas. Sem a vontade do atleta, os Hammers sequer aceitariam conversar com o Flamengo na casa dos valores oferecidos.

O ponto crucial para a oficialização da proposta por parte do Rubro-Negro era a volta do presidente Luiz Eduardo Baptista. Bap estava na Europa com a família e, após retornar de férias, se reuniu com o José Boto e o departamento de futebol para aprovar a oferta enviada. Agora, a bola está com West Ham para definir o futuro de Paquetá.

Lucas Paquetá, ex-Flamengo, em ação pelo West Ham durante amistoso contra o Everton (Foto: Patrick McDermott/AFP)
