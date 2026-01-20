Flamengo apresentará reforços à torcida no Maracanã

O Flamengo apresentará Andrew e Vitão, os dois reforços confirmados para a temporada até aqui, à torcida presente no Maracanã nesta quarta-feira (21), antes do clássico com o Vasco. A bola rola às 21h30 (de Brasília) pela terceira rodada do Campeonato Carioca.

continua após a publicidade

➡️ 'O presidente não quer ter pessoas com deficiência no Flamengo', diz atleta

O Rubro-Negro confirmou que o elenco profissional estará à disposição para o clássico, e Filipe Luís comandará o time pela primeira vez no ano. Contudo, a participação dos das duas contratações não é certa.

Andrew, inclusive, é ausência confirmada. A chegada da documentação do goleiro aconteceu na terça-feira (20), feriado no Rio de Janeiro, e inviabilizou a inscrição dentro do prazo exigido pela Ferj. O regulamento do estadual determina que os atletas estejam regularizados até o penúltimo dia útil anterior à rodada e sem pendências no sistema até o último dia útil antes da partida.

continua após a publicidade

+ Aposte em partidas do Campeonato Carioca!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Por outro lado, Vitão tem chances de fazer a estreia pelo Flamengo no clássico contra o Vasco. Primeira contratação do clube no ano, o zagueiro está com o grupo desde a reapresentação, no último dia 12, e já teve nome publicado no Boletim Informativo de Registro (Bira) da Ferj.

Depois de escalar o time sub-20 nas três primeiras rodadas, o Flamengo recorrerá a atletas do elenco profissional diante do Vasco. A equipe ocupa a última posição do Grupo B e convive com a zona de risco do campeonato. O desempenho levou o clube a rever o planejamento inicial da pré-temporada e avaliar a antecipação de jogadores.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Andrew posa com camisa do Flamengo pela primeira vez (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.