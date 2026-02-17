Flamengo define relacionados com ausência importante para primeiro jogo da Recopa

BUENOS AIRES (ARG) - O Flamengo divulgou a lista de jogadores relacionados para o jogo de ida da Recopa Sul-Americana, contra o Lanús, nesta quinta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), na Argentina. A delegação rubro-negra viaja para Buenos Aires na terça-feira (17) e finaliza a preparação no CT do Boca Juniors, na Casa Amarilla, na quarta-feira.

continua após a publicidade

O Mais Querido tem uma ausência de peso no elenco. Gonzalo Plata não pode atuar no primeiro jogo da final por conta da expulsão na semifinal da Libertadores em 2025. O atacante foi punido com dois jogos de suspensão. Jorginho segue fora. O volante faz trabalho de recuperação com o Departamento Médico. Wallace Yan não foi relacionado por dores musculares.



ASSISTA AO BOLETIM DO FLAMENGO

Confira os relacionados do Flamengo para a Recopa:

Alex Sandro

Andrew

Ayrton Lucas

Bruno Henrique

Carrascal

Daniel Sales

Danilo

De Arrascaeta

De La Cruz

Douglas Telles

Dyogo Alves

Emerson Royal

Erick

Everton Cebolinha

Everton Araújo

Guillermo Varela

Luiz Araújo

Léo Ortiz

Lucas Paquetá

Léo Pereira

Pedro

Rossi

Samuel Lino

Vitão

continua após a publicidade

➡️ Aposte nas partidas do Flamengo

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Cronograma

O elenco rubro-negro se reapresentou na manhã de segunda-feira (16). No total, serão três atividades visando a partida contra o Lanús. A delegação embarca para a Argentina na tarde desta terça-feira (17). Na quarta, fará o último treino, que será realizado no CT do Boca Juniors.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Flamengo terá a segunda decisão do ano

Essa será a segunda oportunidade de o Flamengo erguer o troféu em uma decisão em 2026. Anteriormente, o time de Filipe Luís disputou o título da Supercopa Rei, mas levou a pior na decisão contra o Corinthians, que venceu por 2 a 0.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.