imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFlamengo

Flamengo define relacionados com ausência importante para primeiro jogo da Recopa

Plata está fora do jogo após ser expulso na semifinal da Libertadores em 2025

Lucas Bayer
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 17/02/2026
13:16
Atualizado há 2 minutos
BUENOS AIRES (ARG) - O Flamengo divulgou a lista de jogadores relacionados para o jogo de ida da Recopa Sul-Americana, contra o Lanús, nesta quinta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), na Argentina. A delegação rubro-negra viaja para Buenos Aires na terça-feira (17) e finaliza a preparação no CT do Boca Juniors, na Casa Amarilla, na quarta-feira.

O Mais Querido tem uma ausência de peso no elenco. Gonzalo Plata não pode atuar no primeiro jogo da final por conta da expulsão na semifinal da Libertadores em 2025. O atacante foi punido com dois jogos de suspensão. Jorginho segue fora. O volante faz trabalho de recuperação com o Departamento Médico. Wallace Yan não foi relacionado por dores musculares.

Confira os relacionados do Flamengo para a Recopa:

Alex Sandro
Andrew
Ayrton Lucas
Bruno Henrique
Carrascal
Daniel Sales
Danilo
De Arrascaeta
De La Cruz
Douglas Telles
Dyogo Alves
Emerson Royal
Erick
Everton Cebolinha
Everton Araújo
Guillermo Varela
Luiz Araújo
Léo Ortiz
Lucas Paquetá
Léo Pereira
Pedro
Rossi
Samuel Lino
Vitão

Cronograma

O elenco rubro-negro se reapresentou na manhã de segunda-feira (16). No total, serão três atividades visando a partida contra o Lanús. A delegação embarca para a Argentina na tarde desta terça-feira (17). Na quarta, fará o último treino, que será realizado no CT do Boca Juniors.

Flamengo terá a segunda decisão do ano

Essa será a segunda oportunidade de o Flamengo erguer o troféu em uma decisão em 2026. Anteriormente, o time de Filipe Luís disputou o título da Supercopa Rei, mas levou a pior na decisão contra o Corinthians, que venceu por 2 a 0.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

