Torcedores do Flamengo invadem perfil de titular e se declaram: ‘Melhor do século’

O Flamengo goleou o Vitória por 8 a 0, na última segudna-feira (25), no Maracanã, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na manhã seguinte a do resultado, o meia Saúl Ñíguez realizou uma publicação nas redes sociais e teve o perfil invadido por torcedores do clube, que enalteceram a atuação dele na goleada.

O espanhol não marcou nenhum gol e também não deu nenhuma assisitência no confronto. Mesmo assim, foi primordial para a construção do resultado ao controlar as ações dentro de campo. A partida do meia foi bastante elogiada por torcedores.

Alguns internautas se declararam ao meia, que tem menos de um mês no Flamengo. Apesar do curto período no clube, o futebol do camisa 8 já encanta grande parte da torcida do clube carioca. Veja abaixo:

Como foi a goleada do Flamengo?

O início do confronto no Maracanã contou com uma intensidade incrível do Flamengo, que aos quatro minutos de jogo já estava vencendo por 2 a 0. Quem abriu o placar foi Samuel Lino, que marcou o seu primeiro gol com a camisa rubro-negro. Logo após a saída de bola do Vitória, com os flamenguistas ainda comemorando o tento na arquibancada, Pedro, com extrema categoria, aumentou o marcador. Na saída do goleiro Lucas Arcanjo, o camisa 9, de volta ao time titular, deu um toquinho de cobertura.

Mas não parou por aí. Arrascaeta, que deu assistência para os gols de Samuel Lino e Pedro, aumentou o marcador aos 34'. O camisa 10, participou da jogada desde o início do jogo, acertou um chutaço com a perna esquerda, sem chance para o goleiro.

A partir daí, o Flamengo diminuiu o ritmo, mas seguiu com o domínio da bola. Do estádio, a impressão dos torcedores é que o time carioca poderia ter ido ao intervalo com uma diferença ainda maior no placar.

Assim como no primeiro tempo, o Flamengo balançou a rede do Vitória duas vezes em menos de cinco minutos, e mais uma vez com a dupla Pedro e Samuel Lino. Com muita festa da torcida no Maracanã, que pedia mais um gol, Luiz Araújo marcou o sexto gol.

A atuação brilhante do Flamengo foi coroada com um hat-trick de Pedro. No sétimo gol rubro-negro, o camisa 9 deu um elástico em Lucas Halter antes de finalizar, em um gol de placa.

Teve mais! Bruno Henrique, de pênalti, marcou o oitavo gol da vitória. Aliás, o fator interessante é que Pedro, batedor oficial do Flamengo, deu a bola para o companheiro bater.