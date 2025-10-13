A Comissão Disciplinar da Conmebol emitiu nesta segunda-feira (13) sua decisão no julgamento de Bruno Henrique, do Flamengo, por conta dos gestos obscenos direcionados à torcida do Estudiantes, em jogo válido pela Libertadores. O atacante foi multado em US$ 25 mil e recebeu uma advertência. Com isso, o camisa 27 fica à disposição de Filipe Luís para a sequência da competição.

O caso aconteceu no dia 25 de setembro, em La Plata, na classificação rubro-negra nos pênaltis. Após o término do jogo, a torcida do time da casa atirou objetos na equipe brasileira. O jogador, que ficou na bronca com os torcedores, mostrou o dedo do meio. Em seguida, segurou e balançou as suas partes íntimas em direção à arquibancada.

Entenda a decisão da Conmebol sobre Bruno Henrique

O primeiro ponto é a multa de US$ 25 mil, que será debitada automaticamente do montante que o Flamengo receberá referente a direitos de televisão e premiação na Libertadores. Além disso, o camisa 27 recebeu apenas uma advertência pela violação ao Código Disciplinar da da Conmebol. No entanto, caso Bruno Henrique seja reincidente nesta ou em outra infração, penas mais duras podem ser aplicadas conforme as regras da entidade.

A decisão é passível de recurso, a ser protocolado em até sete dias corridos, contados a partir do dia seguinte da notificação — portanto, a partir de terça-feira (14).

Bruno Henrique faz gestos obscenos direcionados à torcida do Estudiantes (Foto: Reprodução)

Flamengo na Libertadores

Depois de uma classificação emocionante contra o Estudiantes, o Flamengo se prepara para as semifinais contra o Racing. O primeiro jogo será no Maracanã, às 21h30 (de Brasília) do dia 22 de outubro, enquanto a volta será na Argentina, no dia 29, no mesmo horário.

Antes disso, terá dois jogos importantes pelo Brasileirão: contra o Botafogo, no dia 15 (quarta-feira), às 19h30, no Nilton Santos, e contra o Palmeiras, no Maracanã, no dia 19 (domingo).

