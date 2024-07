Jorge Luís, ex-Flamengo e Seleção, morre aos 66 anos

Jorge Luís em ação pelo Flamengo (Foto: Reprodução/Redes Sociais)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/07/2024 - 12:46 • Rio de Janeiro

Jorge Luís, revelação do Flamengo e com passagem pela Seleção Brasileira, faleceu na madrugada desta segunda-feira (15), aos 66 anos. De acordo com a família, o ex-jogador sofreu um mal súbito enquanto estava em sua casa, em Barra Mansa (RJ).

O sepultamento está previsto para acontecer nesta tarde, às 16h (de Brasília), no Cemitério Municipal da cidade. Através de suas redes sociais, o Rubro-Negro comunicou a notícia, e desejou força aos familiares.

Jorge chegou à Gávea em 1972, jogando pela base do Flamengo inicialmente. Subindo de categoria, chegou a ser convocado para defender o Brasil no Sul-Americano Sub-20, cinco anos depois, e marcou um gol na campanha que terminou com o vice-campeonato diante do Uruguai.

No Rubro-Negro, venceu a Taça Guanabara de 1978, mas no mesmo ano, acertou transferência rumo ao Cruzeiro. Ao longo de sua carreira, teve experiências no futebol paulista (Guarani e Portuguesa), além de atuar na região Sul do Brasil (Joinville, Athletico-PR, Londrina e Paraná). No exterior, vestiu a camisa do Al-Nassr, time da Arábia Saudita que hoje conta com Cristiano Ronaldo em seu elenco.

Após aposentadoria, em 1987, seguiu trabalhando no futebol. Voltando para Barra Mansa, cidade onde nasceu, atuou como gerente e treinador do clube homônimo.

Jorge Luís, ex-jogador do Flamengo (Foto: Reprodução)