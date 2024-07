Comissão da Espanha celebra título da Eurocopa (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/07/2024 - 18:40 • Berlim (ALE)

O título da Espanha na Eurocopa, conquistado neste domingo (14), contou com a presença de um ex-funcionário do Flamengo. O preparador físico , que já foi preparador físico do Rubro-Negro, faz parte da comissão técnica espanhola que conduziu a Fúria à taça continental.

Gómez esteve trabalhando na Gávea durante a passagem de Paulo Sousa pelo clube carioca. Com a demissão do português, em julho de 2022, também deixou o Rio de Janeiro, definindo sua passagem como "uma das aventuras mais especiais e bonitas" de sua vida".

Além de estar à frente da parte física do profissional, Antonio também é ativo com os times da categoria de base ibérica. No começo de 2023, chegou à Fúria junto a Carlos Rivera, que exerce a mesma função.

Antonio Gómez (dir. inferior), ex-Flamengo, conquistou a Eurocopa com a Espanha (Foto: Reprodução / Instagram)

A Espanha superou a Inglaterra por 2 a 1 neste domingo (14) e conquistou o quarto título de sua história na Eurocopa. Em segundo tempo agitado, Nico Williams abriu o placar para a Fúria com menos de um minuto; Palmer deixou tudo igual para o English Team, mas Mikel Oyarzabal, a quatro minutos do fim, se esticou e fez o gol do título.