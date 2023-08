É dia de Flamengo na Libertadores da América. O Rubro-Negro visita o Olimpia, do Paraguai, no Estádio Defensores del Chaco, às 21h (de Brasília), pelo jogo de volta das oitavas de final. Como venceu na ida, no Maracanã, por 1 a 0, o time carioca pode empatar para ficar com a vaga nas quartas de final. Em caso de derrota por um gol de diferença, a disputa pela classificação será nos pênaltis.