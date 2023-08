O tradicional post pré-viagem do Flamengo rendeu uma série de comentários nesta quarta-feira (9), às vésperas do confronto decisivo contra o Olímpia, pela Libertadores. Isso porque Gabigol apareceu loiro e com o corte que fez sucesso em 2019 - razão suficiente para restituir a confiança dos rubro-negros mais supersticiosos.