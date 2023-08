Acesse o site starplus.com/pt-br e escolha um dos planos oferecidos pelo serviço e clique em "assine agora". Em seguida, preencha os dados, concorde com os termos de serviço e clique em continuar. O próximo passo é criar uma senha para a conta.

Em seguida, confirme o plano escolhido e adicione as informações para o pagamento. A plataforma aceitas crédito, débito, Mercado Pago e Paypal.

Para finalizar, leia as observações finais e clique em "concordar e assinar". Após isso, fique livre para aproveitar o catálogo oferecido pela plataforma.