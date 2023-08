No quesito gols, a disputa também é vantajosa para o Rubro-Negro. O Flamengo estufou as redes do Olimpia em 30 oportunidades, enquanto os paraguaios superaram a defesa brasileira 20 vezes. A última vez em que as equipes se enfrentaram foi em 2021, quando o Fla goleou o adversário nas duas partidas pela Libertadores. No duelo de ida, em Assunção, o Clube da Gávea venceu por 4 a 1, e no jogo da volta, no Maracanã, triunfou por 5 a 1.