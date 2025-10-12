Pulgar deve ser titular do Flamengo? Torcedores opinam

O técnico Filipe Luís contou com o retorno de Erick Pulgar aos treinos do Flamengo nesta semana. Após longa recuperação de lesão no pé direito, ocasionada na partida contra o Bayern de Munique, da Alemanha, no Mundial de Clubes, o volante chileno está liberado para participar das atividades. Para grande parte da torcida, Pulgar tem tudo para recuperar a sua vaga no time titular.

continua após a publicidade

➡️ Júlio César, ídolo do Flamengo, exalta titular do time de Filipe Luís: ‘Excepcional’

Em enquete no canal do Lance! Flamengo no Whatsapp, 634 torcedores responderam a pergunta: "Torcedor, Pulgar merece vaga no time titular do Flamengo quando retornar?". 607 rubro-negros marcaram a opção: "Sim, joga muito!". Enquanto isso, apenas 27 votaram "Não, a concorrência é forte".

Atualmente, o meio-campo do Flamengo conta com o trio Jorginho, Saúl e Arrascaeta. A dupla de volantes, aliás, vive grande fase. Jorginho e Saúl rapidamente se adaptaram ao estilo de jogo do time de Filipe Luís.

continua após a publicidade

Pulgar no treino do Flamengo de sábado (Foto: Divulgação/Flamengo)

Flamengo pode mudar formação para contar com Pulgar

Nas redes sociais, torcedores comentam a possibilidade do Flamengo mudar a formação com o retorno de Pulgar. Diante deste cenário, o time carioca jogaria no 4-4-2, com o meio-campo formado por Pulgar, Saúl, Jorginho e Arrascaeta. Assim, Saúl atuaria mais ao lado do camisa 10 No ataque, Pedro poderia jogar ao lado de Samuel Lino, Luiz Araújo, Gonzalo Plata ou Bruno Henrique.

Quando Pulgar deve retornar aos jogos?

Cautela. Essa é a palavra que o Rubro-Negro adotou para o retorno de Pulgar. Existe, sim, a expectativa do meia ficar à disposição para o clássico com o Botafogo. No entanto, o mais provável é que ele seja relacionado para o jogo contra o Palmeiras, pelo Brasileirão, no Maracanã. Posteriormente, também ficaria à disposição para os compromissos contra o Racing, da Argentina, pela Libertadores.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real