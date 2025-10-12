Titular do Racing deixa o campo chorando e pode ficar fora contra o Flamengo

A lista de desfalques do Racing para a partida contra o Flamengo, pela semifinal da Libertadores, pode contar com mais um nome. Afinal, durante a vitória do time argentino por 3 a 1 diante do Banfield, Gabriel Rojas deixou o campo chorando. O lateral-esquerdo é dúvida para o confronto do dia 22 de outubro no Maracanã.

Rojas sentiu dores na coxa direita ainda no primeiro tempo, aos 28 minutos. Após colocar a mão na região, ele pediu para sair. Com suspeita de ruptura ou distensão muscular, o lataral chorou no banco de reservas.

Gabriel Rojas ao deixar o campo em partida do Racing (Foto: Reprodução)

Além de Gabriel Rojas, titular na equipe argentina, Alan Forneris também é dúvida. O meia, que também precisou ser substituído na partida deste sábado com dores em um dos joelhos, também passará por exames médicos para saber se terá condição de jogo.

Desfalques confirmados no Racing para enfrentar o Flamengo

O zagueiro titular Franco Pardo, com lesão muscular grau três na coxa direita, e o atacante reserva Elías Torres, que rompeu ligamentos do joelho direito, estão fora dos dois jogos do Flamengo. Ambos se lesionaram recentemente.

Departamento médico do Racing

❌ Fora dos jogos contra o Flamengo

Franco Pardo (zagueiro titular) - lesão muscular grau 3 na coxa direita

(zagueiro titular) - lesão muscular grau 3 na coxa direita Elías Torres (atacante reserva) - rompeu os ligamentos do joelho direito

❓ Dúvidas para os jogos contra o Flamengo

Gabriel Rojas (lateral-esquerdo titular) - lesão muscular na coxa direita

(lateral-esquerdo titular) - lesão muscular na coxa direita Alan Forneris (meio-campista reserva) - dores em um dos joelhos

Técnico Gustavo Costas (Foto: Reprodução)

Quando são os jogos das semifinais da Libertadores?

O primeiro jogo entre as equipes será no dia 22 de outubro, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Posteriormente, eles voltam a se enfrentar no dia 29, no mesmo horário, em Avellaneda, na Argentina.

Jogo de ida (22/10) Flamengo x Racing - Maracanã; 21h30 Jogo de volta (29/10) - Racing x Flamengo - El Cilindro; 21h30

Flamengo encara o Racing na Libertadores (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

