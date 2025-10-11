Arrascaeta indica renovação encaminhada com o Flamengo: ‘Quase tudo certo’

Flamengo e Arrascaeta alinham os últimos detalhes para oficializar a renovação de contrato entre as partes. As conversas acontecem desde o meio do ano. Tudo indica, aliás, que o novo vínculo seja anunciado em breve. Para o camisa 10 do time carioca, o clima é de otimismo.

— Quase. Quase tudo certo — afirmou Arrascaeta em entrevista para à "Espn".

Atualmente, Arrascaeta tem contrato até o fim de 2026. As partes, que utilizam o período da Data Fifa para se aprofundar no tema, conversam por uma renovação até 2028, com possibilidade de renovação automática por um ano.

Arrascaeta comemora gol do Flamengo diante do Grêmio (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Arrascaeta manda recado para torcida: "O momento é de acreditar"

O time de Filipe Luís vem de derrota para o Bahia fora de casa, e terá uma sequência importante na temporada, com jogos contra Botafogo, Palmeiras e Racing. Diante deste cenário, o uruguaio comentou como lida com os cenários de crise no time carioca. Além disso, fez um pedido aos torcedores.

— Eu já estou há muito tempo nesse clube, sempre tentam criar uma crise de fora para dentro. E a gente tenta sustentar da melhor forma possível. Uma derrota não pode nos desestabilizar. Por isso, eu falo ao nosso torcedor: o momento é de acreditar, de apoiar mais do que nunca esse clube, esses jogadores. Eu acredito muito neles — disse o uruguaio do time carioca.

Próximos jogos do Rubro-Negro na temporada

15/10 - Botafogo x Flamengo - Brasileirão

- Brasileirão 19/10 - Flamengo x Palmeiras - Brasileirão

x Palmeiras - Brasileirão 22/10 - Flamengo x Racing - Libertadores

x Racing - Libertadores 25/10 - Fortaleza x Flamengo - Brasileirão

- Brasileirão 29/10 - Racing x Flamengo - Libertadores

