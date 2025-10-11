menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFlamengo

Arrascaeta indica renovação encaminhada com o Flamengo: ‘Quase tudo certo’

Uruguaio tem contrato até o fim de 2026

6d94f20e-a857-4d17-b0ff-f8edf95e23a1_Foto_Lucas-Bayer-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Bayer
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 11/10/2025
11:16
Arrascaeta jogou em Flamengo e Cruzeiro no futebol brasileiro (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)
imagem cameraArrascaeta em partida do Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)
Flamengo e Arrascaeta alinham os últimos detalhes para oficializar a renovação de contrato entre as partes. As conversas acontecem desde o meio do ano. Tudo indica, aliás, que o novo vínculo seja anunciado em breve. Para o camisa 10 do time carioca, o clima é de otimismo.

— Quase. Quase tudo certo — afirmou Arrascaeta em entrevista para à "Espn".

Atualmente, Arrascaeta tem contrato até o fim de 2026. As partes, que utilizam o período da Data Fifa para se aprofundar no tema, conversam por uma renovação até 2028, com possibilidade de renovação automática por um ano.

Arrascaeta comemora gol diante do Grêmio (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)
Arrascaeta comemora gol do Flamengo diante do Grêmio (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Arrascaeta manda recado para torcida: "O momento é de acreditar"

O time de Filipe Luís vem de derrota para o Bahia fora de casa, e terá uma sequência importante na temporada, com jogos contra Botafogo, Palmeiras e Racing. Diante deste cenário, o uruguaio comentou como lida com os cenários de crise no time carioca. Além disso, fez um pedido aos torcedores.

— Eu já estou há muito tempo nesse clube, sempre tentam criar uma crise de fora para dentro. E a gente tenta sustentar da melhor forma possível. Uma derrota não pode nos desestabilizar. Por isso, eu falo ao nosso torcedor: o momento é de acreditar, de apoiar mais do que nunca esse clube, esses jogadores. Eu acredito muito neles — disse o uruguaio do time carioca.

Próximos jogos do Rubro-Negro na temporada

  • 15/10 - Botafogo x Flamengo - Brasileirão
  • 19/10 - Flamengo x Palmeiras - Brasileirão
  • 22/10 - Flamengo x Racing - Libertadores
  • 25/10 - Fortaleza x Flamengo - Brasileirão
  • 29/10 - Racing x Flamengo - Libertadores

circulo com pontos dentroTudo sobre

