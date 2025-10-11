Arrascaeta indica renovação encaminhada com o Flamengo: ‘Quase tudo certo’
Uruguaio tem contrato até o fim de 2026
- Matéria
- Mais Notícias
Flamengo e Arrascaeta alinham os últimos detalhes para oficializar a renovação de contrato entre as partes. As conversas acontecem desde o meio do ano. Tudo indica, aliás, que o novo vínculo seja anunciado em breve. Para o camisa 10 do time carioca, o clima é de otimismo.
Júlio César, ídolo do Flamengo, exalta titular do time de Filipe Luís: ‘Excepcional’
Flamengo
Jorge Jesus, ex-Flamengo, revela título mais importante da carreira
Flamengo
Flamengo x Palmeiras: veja valores e como comprar ingressos para jogo pelo Brasileirão
Flamengo
➡️ Júlio César, ídolo do Flamengo, exalta titular do time de Filipe Luís: ‘Excepcional’
— Quase. Quase tudo certo — afirmou Arrascaeta em entrevista para à "Espn".
Atualmente, Arrascaeta tem contrato até o fim de 2026. As partes, que utilizam o período da Data Fifa para se aprofundar no tema, conversam por uma renovação até 2028, com possibilidade de renovação automática por um ano.
➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo
Arrascaeta manda recado para torcida: "O momento é de acreditar"
O time de Filipe Luís vem de derrota para o Bahia fora de casa, e terá uma sequência importante na temporada, com jogos contra Botafogo, Palmeiras e Racing. Diante deste cenário, o uruguaio comentou como lida com os cenários de crise no time carioca. Além disso, fez um pedido aos torcedores.
— Eu já estou há muito tempo nesse clube, sempre tentam criar uma crise de fora para dentro. E a gente tenta sustentar da melhor forma possível. Uma derrota não pode nos desestabilizar. Por isso, eu falo ao nosso torcedor: o momento é de acreditar, de apoiar mais do que nunca esse clube, esses jogadores. Eu acredito muito neles — disse o uruguaio do time carioca.
Próximos jogos do Rubro-Negro na temporada
- 15/10 - Botafogo x Flamengo - Brasileirão
- 19/10 - Flamengo x Palmeiras - Brasileirão
- 22/10 - Flamengo x Racing - Libertadores
- 25/10 - Fortaleza x Flamengo - Brasileirão
- 29/10 - Racing x Flamengo - Libertadores
Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias