Incompleto, Flamengo divulga relacionados para encarar o Vasco pelo Carioca

Rubro-Negro terá profissionais pela primeira vez na temporada, mas com desfalques

Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 21/01/2026
19:21
Pedro Carrascal Flamengo
imagem cameraPedro e Carrascal em treino do Flamengo antes de clássico com o Vasco (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)
O Flamengo divulgou a lista de jogadores relacionados para enfrentar o Vasco nesta quarta-feira (21), no Maracanã. A bola rola às 21h30 (de Brasília) no Maracanã, em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Carioca.

Como antecipado, este será o primeiro jogo do elenco principal do Mais Querido na temporada, comandado por Filipe Luís. Representado pelo sub-20 nos três primeiros compromissos no estadual, o clube precisou recalcular a rota por conta dos maus resultados e acionar os profissionais antes do esperado.

Apesar disso, nem todos os jogadores estarão disponíveis para o clássico. Allan, Arrascaeta, Ayrton Lucas, Danilo, De la Cruz e Jorginho não foram relacionados para o jogo por opção técnica. Além deles, Andrew, não regularizado a tempo, e Saúl, que se recupera de cirurgia, também estão fora.

Por outro lado, o zagueiro Vitão está na lista e pode fazer a estreia pelo Flamengo nesta quarta-feira (21). Ele será apresentado, junto a Andrew, à torcida antes do início da partida no Maracanã.

Jogadores relacionados pelo Flamengo contra o Vasco

Alex Sandro
Bruno Henrique
Camargo
Carrascal
Daniel Sales
Douglas
Dyogo Alves
Emerson Royal
Erick
Everton Cebolinha
Everton Araujo
Guillermo Varela
Guilherme Gomes
Iago
Luiz Araújo
Léo Ortiz
Léo Nannetti
Léo Pereira
Luiz Felipe
Michael
Pablo Lucio
Pedro
Plata
Rossi
Samuel Lino
Vitão

Lista de relacionados do Flamengo para clássico com o Vasco (Foto: Divulgação / Flamengo)

