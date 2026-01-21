Incompleto, Flamengo divulga relacionados para encarar o Vasco pelo Carioca
Rubro-Negro terá profissionais pela primeira vez na temporada, mas com desfalques
O Flamengo divulgou a lista de jogadores relacionados para enfrentar o Vasco nesta quarta-feira (21), no Maracanã. A bola rola às 21h30 (de Brasília) no Maracanã, em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Carioca.
Como antecipado, este será o primeiro jogo do elenco principal do Mais Querido na temporada, comandado por Filipe Luís. Representado pelo sub-20 nos três primeiros compromissos no estadual, o clube precisou recalcular a rota por conta dos maus resultados e acionar os profissionais antes do esperado.
Apesar disso, nem todos os jogadores estarão disponíveis para o clássico. Allan, Arrascaeta, Ayrton Lucas, Danilo, De la Cruz e Jorginho não foram relacionados para o jogo por opção técnica. Além deles, Andrew, não regularizado a tempo, e Saúl, que se recupera de cirurgia, também estão fora.
Por outro lado, o zagueiro Vitão está na lista e pode fazer a estreia pelo Flamengo nesta quarta-feira (21). Ele será apresentado, junto a Andrew, à torcida antes do início da partida no Maracanã.
Jogadores relacionados pelo Flamengo contra o Vasco
Alex Sandro
Bruno Henrique
Camargo
Carrascal
Daniel Sales
Douglas
Dyogo Alves
Emerson Royal
Erick
Everton Cebolinha
Everton Araujo
Guillermo Varela
Guilherme Gomes
Iago
Luiz Araújo
Léo Ortiz
Léo Nannetti
Léo Pereira
Luiz Felipe
Michael
Pablo Lucio
Pedro
Plata
Rossi
Samuel Lino
Vitão
