Incompleto, Flamengo divulga relacionados para encarar o Vasco pelo Carioca

O Flamengo divulgou a lista de jogadores relacionados para enfrentar o Vasco nesta quarta-feira (21), no Maracanã. A bola rola às 21h30 (de Brasília) no Maracanã, em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Carioca.

Como antecipado, este será o primeiro jogo do elenco principal do Mais Querido na temporada, comandado por Filipe Luís. Representado pelo sub-20 nos três primeiros compromissos no estadual, o clube precisou recalcular a rota por conta dos maus resultados e acionar os profissionais antes do esperado.

Apesar disso, nem todos os jogadores estarão disponíveis para o clássico. Allan, Arrascaeta, Ayrton Lucas, Danilo, De la Cruz e Jorginho não foram relacionados para o jogo por opção técnica. Além deles, Andrew, não regularizado a tempo, e Saúl, que se recupera de cirurgia, também estão fora.

Por outro lado, o zagueiro Vitão está na lista e pode fazer a estreia pelo Flamengo nesta quarta-feira (21). Ele será apresentado, junto a Andrew, à torcida antes do início da partida no Maracanã.

Jogadores relacionados pelo Flamengo contra o Vasco

Alex Sandro

Bruno Henrique

Camargo

Carrascal

Daniel Sales

Douglas

Dyogo Alves

Emerson Royal

Erick

Everton Cebolinha

Everton Araujo

Guillermo Varela

Guilherme Gomes

Iago

Luiz Araújo

Léo Ortiz

Léo Nannetti

Léo Pereira

Luiz Felipe

Michael

Pablo Lucio

Pedro

Plata

Rossi

Samuel Lino

Vitão

Lista de relacionados do Flamengo para clássico com o Vasco (Foto: Divulgação / Flamengo)

