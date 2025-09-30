Ídolo rubro-negro: Filipe Luís completa um ano como técnico do Flamengo

O técnico Filipe Luís completa nesta terça-feira (30) um ano que está no comando técnico do Flamengo. Ídolo como jogador, o treinador já traça o caminho de triunfos rubro-negros, e tem grande chances de colocar novos troféus rubro-negros na sua prateleira. O Lance! analisa como foi o trabalho do treinador até aqui.

A trajetória de Filipe Luís no Flamengo conta com todos os atributos do que é trabalhar em um gigante do futebol nacional. O ex-jogador já lidou com momentos de glórias, com títulos e desempenho vistoso de sua equipe, mas também teve que saber lidar com períodos conturbados, como eliminações e problemas de extracampo.

Após a vitória contra o Corinthians no domingo, Filipe Luís analisou este primeiro ano no Flamengo e revelou o seu desejo de seguir no clube.

- Está sendo muito intenso. Falei para os jogadores, depois do jogo da Libertadores, que quando cheguei no quarto depois dessa carga mental de pênaltis, tensão absurda que temos como treinador, disputar competições no clube de maior pressão do país... Cheguei no quarto e agradeci, mas não pela vitória. Agradeci pelo privilégio de poder viver todos esses momentos únicos aqui no Flamengo, já como jogador e agora como treinador. Cada segundo para mim é um presente. Tô aproveitando ao máximo, desfruto até quando não é tão bom. Tô no lugar onde quero estar - iniciou o treinador, que negocia com o Flamengo a renovação contrato (vínculo até o fim do ano).

Filipe Luís durante Corinthians x Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

- Sobre esse aniversário de um ano como técnico, me deixa muito orgulhoso. Mas eu não sei se vou ganhar alguma coisa ou não. O que eu vivo desde o primeiro dia que pisei nessa cidade e trabalho nesse clube é especial. Só Deus pode explicar. Vivo muito feliz por ter completado esse tempo aqui, quero ficar mais. Vocês sabem disso. Estou trabalhando muito para isso - completou.

Início empolgante

Assim que pendurou as chuteiras, Filipe Luís, que nunca escondeu o desejo de ser treinador, iniciou a sua caminhada na beira do campo, mas nas categorias de base. Antes de ser "convocado" para substitutir Tite, Filipe treinou as categorias sub-17 e sub-20 do Flamengo. Na segunda, inclusive, conquistou o título mundial (em pleno Maracanã).

Os primeiros meses no time principal do Flamengo foram de glórias. O treinador acumulou os troféus da Copa do Brasil, Supercopa do Brasil, Taça Guanabara e Campeonato Carioca.

Filipe Luís após o título da Copa do Brasil (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Após os triunfos, o Flamengo esbarrou em um cenário complicado na Libertadores. Afinal, precisou definir a vaga às oitavas de final apenas na última rodada, e mesmo assim passou apenas em segundo lugar. Esse foi, sem dúvida, o primeiro cenário delicado que ele encontrou.

Mundial de Clubes: oportunidade única

Com menos de um ano como treinador no futebol profissional, Filipe Luís treinou o Flamengo no Mundial de Clubes (junho e julho). Foi na competição, aliás, que o técnico viveu um dos grandes momentos no time brasileiro: a vitória diante do Chelsea. O triunfo contra o time inglês fez com que o nome de Filipe ficasse em evidência no futebol europeu.

Filipe Luís durante entrevista no Mundial de Clubes (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Cenários conturbados: problemas de extracampo

É possível afirmar que Filipe Luís viveu lados extremos neste um ano no futebol profissional. O treinador precisou administrar crisas externas, como o caso Bruno Henrique (julgado por conta de manipulação em apostas esportivas) e o problema de De La Cruz com o médico Runco. O principal deles, no entanto, foi a situação envolvendo o atacante Pedro.

O camisa 9 do Flamengo ficou abalado por conta de uma exposição de um dos dirigentes do Flamengo, que "o colocou à venda" por 15 milhões de euros (R$ 95 milhões). Na época, o jogador caiu de rendimento nos treinos, e teve a situação citada pelo treinador em coletiva de imprensa.

Filipe Luís foi sincero ao detalhar a situação de Pedro, e criticou, fortamente, o desempenho do atleta durante os treinos. Posteriormente, ambos conversaram e colocaram um ponto final no imbróglio. Atualmente, o atacante é titular na equipe carioca.

Filipe Luís e Pedro durante jogo do Flamengo (Foto: Mateus Dutra/AGIF)

Atual momento do Flamengo com Filipe Luís

A equipe de Filipe Luís vive grande fase. Líder no Brasileirão, com gordura por conta da vitória contra o Corinthians e tropeço de rivais, o Flamengo também está nas semifinais da Libertadores. Ou seja, tudo indica que o final de ano rubro-negro pode contar com pelo menos um grande motivo para comemorar (quem sabe até dois).

📊Números de Filipe Luís no Flamengo

⚔️70 jogos

✅46 vitórias

🟰17 empates

❌7 derrotas

⚽123 gols marcados

📈73,8% de aproveitamento

