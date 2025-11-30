menu hamburguer
Fora de Campo

Júnior projeta futuro de Filipe Luis após título da Libertadores pelo Flamengo

Técnico venceu sua primeira Libertadores como treinador

Bernardo Pinho
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado por Leonardo Damico,
Dia 30/11/2025
09:40
Maestro Júnior analisou convocação de Paulo Henrique, do Vasco, para a Seleção Brasileira (Foto: Reprodução Sportv)
imagem cameraMaestro Júnior analisou futuro de Filipe Luís (Foto: Reprodução Sportv)
  Matéria
  Mais Notícias

O ídolo da Nação Rubro-Negra e comentarista, Maestro Júnior, projetou o futuro de Filipe Luís depois do título do Flamengo na Libertadores. Com gol de cabeça de Danilo, o Rubro-Negrou venceu o Palmeiras por 1 a 0 neste sábado (29).

Após a partida, Júnior falou sobre o futuro de Filipe Luís como treinador do Flamengo. Essa é a terceira Libertadores que ele ganha com o Rubro-Negro, mas a primeira como técnico.

- Esse é um treinador promissor, cometeu erros, vai cometer erros, mas o potencial que existe, a margem de melhora para o Filipe Luís como treinador é muito grande, principalmente pela experiência que ele teve como jogador na Europa pelos treinadores que teve e absorveu alguma coisa - disse Júnior depois do título do Flamengo.

Danilo ergue taça da Libertadores - Flamengo campeão da edição 2025
Danilo ergue taça da Libertadores - Flamengo campeão da edição 2025 (Foto: ERNESTO BENAVIDES / AFP)

Como foi o título do Flamengo

Palmeiras e Flamengo fizeram um primeiro tempo equilibrado na Libertadores, mas mais preocupados em não sofrer do que em marcar gols. O resultado foi um jogo essencialmente de meio-campo e com poucas chances de gol. E isso ficou comprovado nos números: foram dois chutes a gol disparados pelos paulistas, e três pelos cariocas. Nenhum deles, contudo, obrigou Rossi ou Carlos Miguel a fazerem defesas.

Nos primeiros 48 minutos de partida, o Flamengo teve mais volume de jogo que o Palmeiras na final da Libertadores. O time do técnico Filipe Luís conseguiu manter suas linhas avançadas e, nas vezes em que o Palmeiras se insinuou ao ataque — com Vitor Roque, Flaco López ou Raphael Veiga —, a equipe carioca recuou em bloco para formar linha com até seis jogadores na defesa. O rubro-negro também teve duas chances, em chutes de Bruno Henrique, aos 13, e Samuel, aos 15. Ambos para fora.

Abel Ferreira, por sua vez, armou um Palmeiras bastante sólido na defesa. Murilo e Gomez eram os zagueiros mais fixos, e Bruno Fuchs tinha alguma liberdade para sair. Mas foi Fuchs quem mais foi combativo nas proximidades da área. E foi também o que recebeu o combate mais duro: aos 29, Pulgar o atingiu na canela direita com as travas da chuteira. O jogador ficou mais de um minuto se contorcendo no chão. O árbitro Darío Herrera decidiu punir o rubro-negro apenas com cartão amarelo. Polêmica na final entre Palmeiras x Flamengo.

A dinâmica do início do segundo tempo se mostrou parecida à do primeiro, mas com uma diferença importante: o Flamengo voltou forçando um pouco mais ofensivamente na Libertadores. Aos 6, Murilo errou na frente da área e Arrascaeta quase marcou. Depois, aos 11, Jorginho teve boa chance após corte de Carlos Miguel. Emoção na final da Libertadores entre Palmeiras x Flamengo.

E, aos 21, o gol: Arrascaeta cobrou escanteio pela direita e Danilo subiu mais alto que todo mundo para cabecear rente ao poste direito, sem chances para o goleiro do Palmeiras e para a festa do Flamengo.

Foi só a partir daí que o Palmeiras finalmente decidiu ir ao ataque. Abel Ferreira mexeu no time e no esquema, e as entradas de Facundo Torres, Felipe Anderson, Giay, Sosa e, por fim, Maurício, fizeram a equipe paulista começar a ameaçar a meta de Rossi. Vitor Roque teve chance de empatar aos 43, mas em vão. Àquela altura, a glória eterna já estava endereçada, pela quarta vez, ao Rubro-Negro. Flamengo tetracampeão da Libertadores em cima do Palmeiras.

