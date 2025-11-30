Bruno Henrique ganha microfone especial da Conmebol e detalha gol do título: 'testada'
Gol marcado por Danilo teu o tetracampeonato da Libertadores ao Flamengo
O lance que ficará marcado na memória. Bruno Henrique contou com detalhes como foi assistir ao gol de Danilo, que deu o quarto título de Libertadores ao Flamengo, no sábado (29). O atleta ganhou um microfone especial da Conmebol, que captou a conversa com Arrascaeta momentos antes de levantar a taça.
— Lima é a nossa casa, não tem jeito! Eu estava do lado quando o Danilo saiu para trás. Você tinha que ver o quanto ele subiu! Muito alto, mano! Caraca... que testada — disse Bruno Henrique.
A conversa aconteceu enquanto BH e Arrascaeta aguardavam a cerimônia de premiação do Flamengo. Capitães do Flamengo nesta temporada, os dois atletas são os únicos remanescentes do elenco que iniciou a trajetória mais recente de títulos do clube.
Confira a conversa de Bruno Henrique e Arrascaeta
O Flamengo venceu o Palmeiras por 1 a 0, pela final da Copa Libertadores. O gol foi marcado por Danilo, que se juntou a Zico e Gabigol como os únicos atletas a marcarem neste tipo de decisão. Este foi o quarto título do Rubro-Negro na história da competição — é o maior campeão brasileiro da competição.
