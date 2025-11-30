menu hamburguer
Flamengo

Bruno Henrique ganha microfone especial da Conmebol e detalha gol do título: 'testada'

Gol marcado por Danilo teu o tetracampeonato da Libertadores ao Flamengo

61fec6c3-2c1e-4d7d-a063-f57c26f24b96_Foto-Caio-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Caio Gonçalves
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 30/11/2025
09:46
Bruno Hneirque ergue taça da Libertadores - Flamengo campeão da edição 2025
Capitão do Flamengo, Bruno Henrique e ergue taça da Libertadores (Foto: Ernesto Benavides/AFP)
O lance que ficará marcado na memória. Bruno Henrique contou com detalhes como foi assistir ao gol de Danilo, que deu o quarto título de Libertadores ao Flamengo, no sábado (29). O atleta ganhou um microfone especial da Conmebol, que captou a conversa com Arrascaeta momentos antes de levantar a taça.

— Lima é a nossa casa, não tem jeito! Eu estava do lado quando o Danilo saiu para trás. Você tinha que ver o quanto ele subiu! Muito alto, mano! Caraca... que testada — disse Bruno Henrique.

➡️Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Bruno Henrique - Flamengo x Palmeiras - Libertadores
Bruno Henrique disputa bola com Bruno Fuchs, na final entre Flamengo e Palmeiras (Foto: Luis Acosta/AFP)

A conversa aconteceu enquanto BH e Arrascaeta aguardavam a cerimônia de premiação do Flamengo. Capitães do Flamengo nesta temporada, os dois atletas são os únicos remanescentes do elenco que iniciou a trajetória mais recente de títulos do clube.

Confira a conversa de Bruno Henrique e Arrascaeta

O Flamengo venceu o Palmeiras por 1 a 0, pela final da Copa Libertadores. O gol foi marcado por Danilo, que se juntou a Zico e Gabigol como os únicos atletas a marcarem neste tipo de decisão. Este foi o quarto título do Rubro-Negro na história da competição — é o maior campeão brasileiro da competição.

🔴 AO VIVO: Acompanhe a festa do Flamengo após título na Libertadores

