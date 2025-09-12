O técnico Filipe Luís deve contar com uma longa lista de desfaques para a partida do Flamengo contra o Juventude no domingo (14). Um deles pode ser Gonzalo Plata. O jogador equatoriano não treinou com o grupo nesta sexta-feira.

Plata, que esteve com a seleção do Equador na última Data Fifa, se reapresentaria no Flamengo na quinta-feira. Entretanto, o jogador pediu mais um dia de folga, e foi ao Ninho do Urubu apenas nesta sexta.

Em sua reapresentação, o equatoriano ficou na parte interna do Ninho do Urubu (academia), acompanhado de membros do departamento médico.

Assim, a presença de Plata na lista de relacionados contra o Juventude irá depender de seu desempenho no treino de sábado, o último antes do jogo em Caxias do Sul.

Outros desfalques no Flamengo

Filipe Luís já tem três desfalques certos: Léo Ortiz (suspenso pelo terceiro cartão amarelo), Bruno Henrique (suspenso pelo STJD) e Erick Pulgar (departamento médico). A lista, no entanto, pode aumentar.

A lista de ausências do Flamengo pode contar com mais três nomes. Afinal, Alex Sandro ainda se recupera de lesão na panturrilha esquerda e é dúvida para o confronto. O mesmo vale para Jorginho e Varela. O primeiro sentiu dores na coxa esquerda durante a semana. Já o uruguaio se reapresentou da seleção do Uruguai com um quadro de pubalgia.

Situação do Flamengo no Brasileirão

Com dois jogos a menos, o time carioca é o líder do Brasilerião com 47 pontos. O Cruzeiro, segundo colocado, tem 44.

Após a partida contra o Juventude, o Rubro-Negro enfrenta Vasco (casa), Corinthians (fora), Cruzeiro (casa), Bahia (fora), Botafogo (casa) e Palmeiras (casa) pelo Brasileirão.

