Goleiro da base vai defender o Flamengo no Carioca: ‘Sensação única’

Enquanto o elenco principal do Flamengo estará nos Estados Unidos realizando a pré-temporada, uma equipe alternativa será responsável por representar o clube nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca. Entre os jogadores estará uma série de atletas da base, como o goleiro Andrew. Com 17 anos e 1,90m de altura, ele já trabalhou com Filipe Luís no time sub-17 e vive agora a expectativa de defender o rubro-negro no Estadual.

— Quando fiquei sabendo que iria jogar o Carioca, foi uma sensação única. Fiquei muito, mas muito feliz mesmo. Todos os jogadores sonham em jogar num clube grande, principalmente no Flamengo, que tem uma torcida fantástica. Acredito que tenha sido a melhor sensação que eu tive na minha carreira, até o momento — disse Andrew, em entrevista exclusiva ao Lance!.

Natural de Pernambuco, Andrew já foi chamado por Filipe Luís para participar de um treino com o time principal, que classifica como “algo incrível e marcante”. Confira os principais pontos da entrevista.

LANCE! - Como foi a sua reação ao descobrir que seria relacionado para os jogos do Carioca?

ANDREW - Desde que as competições na base acabaram, eu iniciei a minha preparação para a Copinha. Quando fiquei sabendo que iria jogar o Carioca, foi uma sensação única. Fiquei muito, mas muito feliz mesmo. Todos os jogadores sonham em jogar num clube grande, principalmente no Flamengo, que tem uma torcida fantástica. Acredito que tenha sido a melhor sensação que eu tive na minha carreira, até o momento. No meio deste ano, assim que o Filipe Luís assume o time principal, ele me chamou para compor o elenco em um treino. Já foi algo incrível e marcante na minha vida. Agora, é seguir treinando e chegar bem no Estadual.

Já imaginou como será entrar no Maracanã e encontrar a Nação Rubro-Negra?

Ah, a torcida do Flamengo é apaixonante. Cantam do começo ao fim do jogo, independente da situação e do estádio. Vai ser uma satisfação enorme representar esse clube e todos os torcedores em campo. Espero dar muitas alegrias a essa nação. Sobre jogar no Maracanã, palco de grandes jogos, decisões e campeonatos, vai ser um momento espetacular. Sempre sonhei com isso, entrar no campo e ver o estádio lotado. Será incrível.

Do Flamengo, Andrew diz se inspirar em Diego Alves

Você já trabalhou com Filipe Luís no sub-17. Como foi a relação com o treinador? Para você, quais são as maiores qualidades do ídolo como técnico?

Desde o meu primeiro contato com o Filipe Luís, ele me tratou muito bem, me deu moral e me ajudou demais a evoluir, dentro e fora de campo. Ele tem uma história linda no futebol, e ter pessoas como ele ao lado no dia a dia é fundamental para qualquer jogador, principalmente para os mais novos. Ele, inclusive, já provou que é um técnico de alto nível. Em pouco tempo na profissão de treinador, já conquistou títulos na base e no profissional. Ele é um cara com ótimas ideias e com um futuro brilhante pela frente.

Você se inspira em alguns goleiros da história do Flamengo? Se sim, quais?

O Flamengo sempre foi conhecido por ter ótimos goleiros na sua história. Eu me inspiro muito no Diego Alves. Ele foi fundamental para o clube ganhar a Libertadores, Brasileirão e o Carioca, em 2019, além de ter sido um dos líderes do elenco.