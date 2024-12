O novo diretor técnico do Flamengo, José Boto, se disse “impressionado” com o Centro de Treinamento do Flamengo, o Ninho do Urubu. Acompanhado do presidente rubro-negro, Luiz Eduardo Baptista, o dirigente conheceu as instalações neste domingo (29) e elogiou o CT do clube.

— Estou impressionado com as condições. Está a nível europeu, ou melhor do que há na Europa. Ninguém tem desculpa para não render aqui. É muito bonito, além de funcional — afirmou José Boto.

O executivo responsável pelo futebol do Flamengo chegou ao Rio no sábado (28) e foi direto ao Maracanã, onde se encontrou com Bap e assistiu ao Jogo das Estrelas. Neste domingo, foi a vez de José Boto ir ao CT rubro-negro. Ele será apresentado oficialmente no Ninho do Urubu nesta segunda-feira (30).

Presidente do Flamengo cita Raul Seixas ao falar do CT

A vinda de Boto ao Flamengo tem sido tratada como uma grande contratação do clube. No sábado, houve transmissão ao vivo da chegada diretamente do aeroporto do Galeão. E, neste domingo, Bap enalteceu a contratação do diretor técnico.

— É uma enorme satisfação a gente estar dividindo com um profissional do calibre do Boto uma estrutura que a gente sonhou durante 20 anos, e que nos últimos cinco anos nós implementamos, desenvolvemos e melhoramos — declarou o presidente do Flamengo, fazendo referência ao CT do clube.

— Aqui, como já dizia Raul Seixas, é uma metamorfose ambulante. Eu acredito que o tanto que a gente fez até agora e que nos enche de orgulho, mais a experiência de um profissional do calibre do Boto, nós vamos por mais.