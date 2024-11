Gerson no vestiário da final da Copa do Brasil (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/11/2024 - 11:44 • Rio de Janeiro (RJ)

Gerson se tornou uma referência para jogadores e torcedores do Flamengo. Desde que recebeu a braçadeira de capitão, o Coringa assumiu a responsabilidade de liderança do time carioca, campeão da Copa do Brasil. Antes de a bola rolar para o segundo jogo da final da competição, ele pediu a vez no vestiário e motivou a equipe.

- Hoje não tem herói, é todo mundo junto. Companheiro está melhor posicionado? Dá a bola para ele fazer o gol. Tem que voltar todo mundo (na marcação), ajuda o companheiro. No final vai todo mundo levantar a taça, todo mundo vai comemorar. É todo mundo junto - iniciou o capitão.

- O objetivo hoje é simples, a taça. Viemos aqui buscar. Vamos levar de volta para casa, ela é nossa. Mas vamos jogar. A gente não veio aqui se defender. Aliás, a gente nem sabe se defender. Sabemos jogar. Que Deus abençoe a todos e um excelente jogo - completou Gerson.

Números de Gerson na Copa do Brasil

O camisa 8 do Flamengo foi um dos grandes destaques do Rubro-Negro na Copa do Brasil. Em resumo, ele lidera diversos números na competição, como o jogador com mais passes decisivos (18), mais finalizações (14), mais dribles certos (17) e mais bolas recuperadas (55).