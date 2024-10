Gerson justifica expulsão de Bruno Henrique em Corinthians x Flamengo: ‘Sem querer’

Gerson celebra classificação do Flamengo à final da Copa do Brasil com os torcedores na Neo Química Arena (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 20/10/2024 - 18:16 • São Paulo (SP)

Capitão do Flamengo, Gerson justificou a expulsão de Bruno Henrique na semifinal da Copa do Brasil diante do Corinthians. O meia explicou que o atacante não teve a intenção de acertar o Matheuzinho e contou um bastidor com o camisa 27 no vestiário.

Semis da Copa do Brasil DE GRAÇA no Prime Video! Semis da Copa do Brasil DE GRAÇA no Prime Video! Assista aos confrontos da Copa do Brasil com 30 DIAS GRÁTIS no Prime Video e aproveite o pós com muita música! Garanta um mês grátis no Amazon Music Unlimited e ouça playlists e músicas exclusivas! Assine e assista aos jogos de graça

- O Bruno (Henrique) foi expulso em uma infelicidade. Estava só olhando a bola, mas acabou acertando o Matheuzinho. Foi sem querer, mas sem querer também é falta. Triste por ele, mas disse que íamos buscar a classificação por ele, porque ele merece. Tem um carinho enorme, luta pela gente sempre e tínhamos que classificar por ele. Conseguimos impor nosso ritmo de jogo, tivemos coragem e personalidade para jogar. E não tomamos o gol, que era o mais importante.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Logo após a expulsão de Bruno Henrique, Filipe Luís optou por recuar a equipe e sacou Gabigol do campo para a entrada de Fabrício Bruno. Com um ferrolho defensivo, o Rubro-Negro sofreu pouco perigo na partida.

Com o empate, o Flamengo conquistou classificação para a final da Copa do Brasil, onde enfrenta o Atlético-MG nos dias 3 e 10 de novembro. No jogo de ida, Bruno Henrique será desfalque do Mais Querido devido ao cartão vermelho recebido na Neo Química Arena.