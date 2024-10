Flamengo garante premiação milionária com classificação à final da Copa do Brasil

Técnico do Flamengo, Filipe Luís observa o jogo da semifinal da Copa do Brasil entre Corinthians e Flamengo (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/10/2024 - 18:04 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo garantiu uma premiação milionária com a classificação à final da Copa do Brasil após eliminar o Corinthians, na Neo Química Arena. O Rubro-Negro assegura ao menos R$ 31,5 milhões caso seja vice-campeão do torneio.

No entanto, a equipe de Filipe Luís pode receber R$ 73,5 milhões caso se consagre campeão diante do Atlético-MG na decisão. Os jogos das finais serão disputados nos dias 3 e 10 de novembro, embora os mandos de campos não estejam definidos.

Presente na Copa do Brasil desde a terceira fase do torneio, o Flamengo garantiu R$ 19,635 milhões, mas ultrapassará a marca dos R$ 50 milhões na competição. Em sua trajetória, o Rubro-Negro eliminou Amazonas, Palmeiras, Bahia e Corinthians.

No ano passado, o Rubro-Negro havia faturado R$ 48,7 milhões com o vice-campeonato após ser derrotado na decisão diante do São Paulo. Caso repita a campanha, o clube superará o valor devido aos reajustes feitos pela CBF em 2024.

No entanto, o Flamengo sonha em arrecadar R$ 93,135 milhões com o título da competição e quase dobrar o valor recebido em 2023. Além disso, o clube busca encerrar uma seca de troféus nacionais, que não vence desde a Copa do Brasil conquistada em 2022.