Gerson comenta lesão e projeta próximos jogos do Flamengo

Copiar Link

Escrito por Mauricio Luz , supervisionado por João Brandão • Publicada em 16/08/2024 - 09:54 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 16/08/2024 - 10:58

Capitão do Flamengo, Gerson comentou as dores musculares que sentiu durante a vitória sobre o Bolívar por 2 a 0, na noite de quinta-feira (15), no Maracanã. O jogador colocou a responsabilidade na sequência de jogos e citou as lesões recentes de companheiros, como Pedro e Gabigol, também na partida de ida das oitavas da Libertadores; assista no vídeo acima.

➡️ Léo Pereira revela condição de Pedro após lesão em Flamengo x Bolívar

➡️ Gabigol é pivô de nova polêmica e quase dá prejuízo ao Flamengo na Libertadores

- É complicada a sequência de jogos. A gente jogou hoje, quinta-feira, e vamos chegar em casa uma ou duas horas da manhã. Domingo já tem jogo de novo. Essa sequência de jogos é complicada, a gente acaba perdendo companheiros muito importantes. Mas é isso, a gente tem que jogar, temos que trabalhar. Temos dois dias para descansar, domingo tem jogo, quinta tem de novo e seguimos - disse o meio-campista.

Além disso, Gerson analisou a vitória sobre o Bolívar e projetou os próximos jogos do Flamengo. O Rubro-Negro encara o Botafogo no próximo domingo (18), pelo Campeonato Brasileiro, e volta a enfrentar a equipe boliviana na quinta-feira (22), no jogo de volta das oitavas da Libertadores.

- Primeiro, a gente fez um bom jogo hoje. Poderíamos fazer mais gols, mas tem que valorizar o goleiro adversário, que fez um bom jogo também. Valorizar nossa vitória também. Agora é pensar primeiro no Botafogo, que a gente tem jogo domingo. Jogo muito importante para a gente. Depois do jogo no Botafogo a gente passa o pensamento ao Bolívar - afirmou Gerson, capitão do Flamengo.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Gerson sente dores durante a partida entre Flamengo e Bolívar, pelas oitavas de final da Libertadores, no Maracanã (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)