Gabigol volta a treinar no Flamengo com novo número na camisa; saiba qual

Gabigol não jogará mais com a camisa 10 do Flamengo (Marcelo Cortes/CRF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 18/05/2024 - 15:30 • Rio de Janeiro (RJ)

Um dia após ser punido com a retirada da camisa 10 do Flamengo, Gabigol voltou a treinar no Ninho do Urubu na manhã deste sábado (19). O atacante utilizará o número 99 até o fim da temporada.

➡ A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta e tá na mão!

O jogador havia recebido a histórica numeração utilizada por Zico das mãos de Diego Ribas na partida que marcou a aposentadoria do ex-meia. No entanto, o atleta perdeu o direito de permanecer com a 10 após ter tido uma foto vazada com o uniforme do Corinthians.

Além disso, Gabigol foi multado em 10% de seu salário por conta da crise instaurada nos bastidores do Ninho do Urubu. Ainda assim, o jogador segue à disposição do técnico Tite e deve ser relacionado para o duelo contra o Amazonas, pela Copa do Brasil.

Na quarta-feira (22), o atacante pode fazer sua estreia com o novo número do Flamengo. Além da 10, o atleta chegou a utilizar a nove quando chegou ao Rubro-Negro.