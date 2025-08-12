Sorteio da Copa do Brasil Feminina: confira o adversário do Flamengo

O Flamengo irá enfrentar o São Paulo nas oitavas de final da Copa do Brasil Feminina. O confronto foi definido nesta terça-feira (12), em sorteio na sede da CBF, no Rio de Janeiro (RJ). Conforme regulamento da competição, a classificação será definida em jogo único, em dia que será divulgado em breve (data base é 17/09). O Tricolor Paulista será o mandante.

Em caso de empate no tempo normal, o confronto será decidido nos pênaltis. Quem avançar irá receber R$ 60 mil de premiação.

Campanha do Flamengo na Copa do Brasil Feminina

Para chegar nessa fase da competição, o Flamengo eliminou o Operário na terceira fase, com vitória por 6 a 0. Os gols foram marcados por Mariana (3x), Glaucia, Vitória Almeida e Ju Ferreira.

Premiação da Copa do Brasil Feminina

A retomada da Copa do Brasil Feminina pela CBF não prestigiou a competição em termos de premiação. Em valores absolutos, o campeão da Copa do Brasil Masculina 2025 pode embolsar até R$ 101,2 milhões, enquanto na Feminina o máximo é de R$ 1,38 milhão. A diferença chega a 73 vezes.

No torneio feminino, a cota de participação começa em R$ 25 mil e vai subindo até os R$ 100 mil pagos na final. O título vale mais R$ 1 milhão. Já o vice recebe R$ 500 mil.

Os valores da Copa do Brasil Feminina 2025

1ª fase: R$ 25 mil

2ª fase: R$ 35 mil

3ª fase: R$ 40 mil

Oitavas de final: R$ 50 mil

Quartas de final: R$ 60 mil

Semifinais: R$ 70 mil

Final (participação): R$ 100 mil

Vice-campeão: R$ 500 mil

Campeão: R$ 1 milhão

Rosana Augusto durante jogo do Flamengo (Foto: Flamengo/Divulgação)

