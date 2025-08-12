Flamengo recebe proposta e pode fechar o maior patrocínio do Brasil; entenda o cenário

O Flamengo pode contar com uma mudança no seu uniforme e no seu cofre. Afinal, a diretoria rubro-negra, insatisfeita com a PixBet, atual patrocinadora máster do clube, por conta de atrasos de pagamento, cogita chegar a um acordo para encerrar o contrato entre as partes. Diante deste cenário, já recebeu duas propostas melhores. Uma delas é da SuperBet, parceira de outros times no futebol brasileiro.

continua após a publicidade

➡️ Do fim da fase de grupos às oitavas: o que mudou no Flamengo na Libertadores

A insatisfação da cúpula rubro-negra com a PixBet, detentora da FlaBet (que também aparece nos uniformes), não é de agora. O Lance! apurou que o descontentamento acontece desde o Mundial de Clubes, quando o tema começou a ser abordado internamente.

Segundo o "Ge", a empresa está inadimplente com parte do contrato deste ano. Além disso, já admitiu dificuldades para honrar com os próximos compromissos do vínculo. Mediante a essa situação, as partes discutem a possibilidade do encerramento do contrato imediatamente ou no final deste ano, quando o contrato se encerra.

continua após a publicidade

Assinado em 2024, o contrato entre Flamengo e PixBet, de dois anos, prevê uma renovação automática por mais dois anos, em setembro, com R$ 125 milhões por temporada. No entanto, a dificuldade relatada e a chegada de propostas de outras empresas fazem com que a empresa esteja com o pé atrás para ativar esse gatilho.

Flamengo não irá se manifestar

A reportagem do Lance! procurou o Flamengo para um posicionamento sobre o tema, mas o clube disse que não irá se manifestar.

Marca da PixBet na camisa do Flamengo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Veja os números do contrato do Flamengo com a PixBet e a FlaBet

Anos Pixbet FlaBet 2024 R$ 105 milhões R$ 10 milhões 2025 R$ 115 milhões R$ 22,5 milhões 2026 R$ 125 milhões (possível renovação) R$ 25 milhões 2027 R$ 125 milhões R$ 25 milhões

Propostas na mesa do Flamengo

Das duas propostas que estão na mesa do Flamengo, uma delas é da SuperBet, que patrocina clubes como São Paulo, Fluminense e America-RJ. A oferta ao Rubro-Negro é por um contrato de três anos, que poderia gerar o maior patrocínio do futebol brasileiro. O nome da outra empresa não foi divulgado.

continua após a publicidade

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real