Flamengo recebe proposta e pode fechar o maior patrocínio do Brasil; entenda o cenário
Atual contrato vai até o fim deste ano, com possibilidade de renovação automática
O Flamengo pode contar com uma mudança no seu uniforme e no seu cofre. Afinal, a diretoria rubro-negra, insatisfeita com a PixBet, atual patrocinadora máster do clube, por conta de atrasos de pagamento, cogita chegar a um acordo para encerrar o contrato entre as partes. Diante deste cenário, já recebeu duas propostas melhores. Uma delas é da SuperBet, parceira de outros times no futebol brasileiro.
A insatisfação da cúpula rubro-negra com a PixBet, detentora da FlaBet (que também aparece nos uniformes), não é de agora. O Lance! apurou que o descontentamento acontece desde o Mundial de Clubes, quando o tema começou a ser abordado internamente.
Segundo o "Ge", a empresa está inadimplente com parte do contrato deste ano. Além disso, já admitiu dificuldades para honrar com os próximos compromissos do vínculo. Mediante a essa situação, as partes discutem a possibilidade do encerramento do contrato imediatamente ou no final deste ano, quando o contrato se encerra.
Assinado em 2024, o contrato entre Flamengo e PixBet, de dois anos, prevê uma renovação automática por mais dois anos, em setembro, com R$ 125 milhões por temporada. No entanto, a dificuldade relatada e a chegada de propostas de outras empresas fazem com que a empresa esteja com o pé atrás para ativar esse gatilho.
Flamengo não irá se manifestar
A reportagem do Lance! procurou o Flamengo para um posicionamento sobre o tema, mas o clube disse que não irá se manifestar.
Veja os números do contrato do Flamengo com a PixBet e a FlaBet
|Anos
|Pixbet
|FlaBet
2024
R$ 105 milhões
R$ 10 milhões
2025
R$ 115 milhões
R$ 22,5 milhões
2026
R$ 125 milhões (possível renovação)
R$ 25 milhões
2027
R$ 125 milhões
R$ 25 milhões
Propostas na mesa do Flamengo
Das duas propostas que estão na mesa do Flamengo, uma delas é da SuperBet, que patrocina clubes como São Paulo, Fluminense e America-RJ. A oferta ao Rubro-Negro é por um contrato de três anos, que poderia gerar o maior patrocínio do futebol brasileiro. O nome da outra empresa não foi divulgado.
