Gabigol treina no time titular do Flamengo e pode ser surpresa contra o Peñarol

Escrito por Lance! • Publicada em 22/09/2024 - 16:30 • Rio de Janeiro (RJ)

Diagnosticado com fibrose nos últimos dias, Gabigol treinou com o time titular do Flamengo e pode ser surpresa contra o Peñarol, segundo o "UOL". O Rubro-Negro foi derrotado no jogo de ida das quartas de final da Libertadores e buscará a classificação no Uruguai.

Além do atacante, outros membros do elenco permaneceram no Rio de Janeiro com uma programação especial visando o duelo contra os Carboneros. Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Léo Ortiz, Alex Sandro, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Plata, Gerson e Bruno Henrique também não viajaram para enfrentar o Grêmio, pelo Brasileirão.

Desde a lesão de Pedro, Tite vem preterindo a utilização de Gabigol na equipe titular, enquanto Bruno Henrique vem tendo chances como um centroavante improvisado. No clássico contra o Vasco, Carlinhos chegou a entrar na partida antes do camisa 99.

Precisando de uma vitória fora de seus domínios, o atacante pode voltar a ser uma opção para o ataque e reeditar uma dupla histórica com Bruno Henrique. O Rubro-Negro pode voltar a ter o quarteto de 2019 com as presenças de Arrascaeta e Gerson.