Gabigol se recupera e volta a ser esperança de gols para o Flamengo

Escrito por Lance! • Publicada em 11/09/2024 - 06:55 • Rio de Janeiro

Apesar de ter futuro incerto no Flamengo, o atacante Gabigol se transformou mais uma vez em uma das principais esperanças do time nessa reta final de temporada. Com as graves lesões de Pedro e Cebolinha, e com Michael ainda em recuperação de lesão muscular, o jogador deverá estar em campo diante do Bahia nesta quinta-feira, 12, pela Copa do Brasil, e passa a ser fundamental também na Libertadores e no Campeonato Brasileiro.

Diante do Bahia, contudo, a tendência é que ele comece no banco de reservas. Pesa contra Gabriel Barbosa o fato de estar voltando de lesão muscular e de só ter retomado o treino com bola nessa segunda-feira. Assim, dificilmente Gabigol terá condições de atuar por 90 minutos e Tite deverá optar por deixá-lo inicialmente no banco.

A própria situação na Copa do Brasil permite que o treinador não apresse o retorno do atacante. Isso porque, com a vitória por 1 a 0 no jogo de ida, o Flamengo precisa apenas segurar o empate para avançar à semifinal.

Dessa forma, faz mais sentido para o Flamengo que o atacante comece no banco e entre no segundo tempo, de modo a ganhar ritmo de jogo e ficar em melhores condições físicas para a rodada do fim de semana, pelo Brasileirão, e para os confrontos das quartas de final da Libertadores.

Curiosamente, o Bahia é um dos alvos preferenciais de Gabigol. Pelo Flamengo, o atacante tem sete jogos diante do tricolor baiano, com sete gols marcados. Ele também venceu todas essas as partidas.

Os números do atacante nesta temporada, contudo, não são bons. Gabriel Barbosa foi titular em apenas três dos 24 jogos que disputou.

Na segunda-feira, Gabriel Barbosa voltou a treinar normalmente com o restante do elenco. Ele estava afastado dos gramados desde 15 de agosto, quando sofreu lesão na coxa direita durante o jogo de ida das oitavas da Libertadores, contra o Bolívar. O uruguaio Arrascaeta, que também se recuperava de lesão muscular, também retomou os treinamentos.